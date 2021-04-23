Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Мариуполь в рамках поединка 23-го тура чемпионата Украины примет в Харькове Рух.

Мариуполь — Рух

Пятница, 23 апреля, 19:00. Харьков, стадион ОСК Металлист. Главный арбитр встречи — Виталий Романов. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Мариуполь подходит к поединку на девятом месте турнирной таблицы с 22 набранными баллами. Конечно, команде Остапа Маркевича вряд ли стоит опасаться вылета, но отдалиться от пяти команд, которые "разыграют" путевку в низший дивизион, определенно, хочется. В прошлом туре азовцы играли против Олимпика — матч закончился ничейным результатом.

Остап Маркевич продолжает неустанную работу с молодыми футболистами и некоторые их них, такие как Дмитрий Топалов и Артем Бондаренко, показывают солидный прогресс. Мариуполь явно захочет набрать три балла в матче с соперником, который идет ниже в турнирной таблицы, но встреча обещает быть крайне сложной.

Рух вовсе не сулит легкой прогулки, ведь команде необходимо набирать баллы. Отступать подопечным Федыка уже некуда — дальше только Первая лига, а амбицию клуба и владельца явно куда больше, чем ознакомительное путешествие длинной в один сезон. У Руха всего лишь 17 баллов, но у Миная и Олимпика лишь на очко больше.

В последних матчах команда Федика постепенно начала набирать очки, сперва обыграв Минай со счетом 2:0, а несколько позже и сыграла вничью с Ингульцом. В первом туре команды выдали довольно интересный поединок, но отметиться забитыми голами так и не смогли.

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