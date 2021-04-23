Украина

Наставник Мариуполя высказался о следующем матче чемпионата Украины против Руха.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь встретится с львовским Рухом. Главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Расположение в турнирной таблице надо смотреть в конце сезона. Рух — это очень хорошая, интенсивная команда, старается играть в добротный футбол".

Читайте также: Мариуполь — Рух. Накануне

"Учитывая, что у нас была пауза между играми в 5 дней — в этом своя специфика. В нормальном режиме, в хороших условиях и с отличным настроением готовимся к игре", — заявил Маркевич в программе Футбол NEWS.

Напомним, что матч Мариуполь — Рух состоится сегодня, 23 апреля, в 19:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.