Украина

После скучной первой половины, коллектив Ивана Федика не оставил шансов соперникам во втором тайме.

Стартовым поединком 23-го тура украинской Премьер-лиги стала встреча между представителями нижней части турнирной таблицы — в Харькове Мариуполь принимал львовский Рух. При этом, номинальным хозяевам ОСК Металлист, в отличии от их соперников, совершенно не было необходимости добывать победу, так как по итогам данного уик-энда у них существовала перспектива исключительно приблизиться к днепровскому Днепру-1, но не более.

А вот для оппонентов коллектива Остапа Маркевича данный поединок имел важное турнирной значение. Рух начинал отчетный тур на последней строчке турнирной таблицы, однако отставание всего в одно очко от закарпатского Миная подсказывало, что для "желто-черных" борьба за выживание только начинается. Однако, чемпионат уже успел устремиться к своему завершению, поэтому матчи против таких вот, с виду немотивированных, соперников, как Мариуполь, для львовян были действительно ключевыми.

Достаточно странно, на фоне предматчевых раскладов, было наблюдать за ходом абсолютно пресного первого тайма в исполнении обеих команд, ведь ни одна из сторон толком не оказалась способна поддержать достаточный атакующий темп. Рух начал с небольшой активности у чужих ворот, но Кондраков на 13-й минуте простил оппонентов, не сумев добить в пустые ворота отскок от голкипера Мариуполя, который до этого отразил прицельный удар Климчука из центра штрафной.

Затем, у Мариуполя было пару неплохих быстрых атак, но в завершении приазовцы показывали себя достаточно скверно. Согласно итоговой статистики на момент перерыва, команды фолили в первом тайме, в среднем, раз в две минуты — о каком открытом футболе при таких вводных можно было мечтать.

Другое дело — ситуация после пятнадцатиминутной паузы. Мариуполь начал вторую половину более остро, но достаточно спорный эпизод с назначением пенальти на 65-й минуте серьезно подбил шансы команды Остапа Маркевича на итоговый успех. Да еще и Чоботенко в этом эпизоде получил прямую красную карточку за фол против Борячука. И если по удалению вопросов не возникло, то по поводу одиннадцатиметрового арбитра Виталия Романова еще долго будут "штормить" фол произошел аккурат в области лицевой границы штрафной.

Впрочем, Климчук не стал обращать внимание на эти "мелочи" во время своего удара с "точки" чуть левее от центра. Когда его команда вышла вперед, Иван Федык не стал применять оборонительную тактику, а, наоборот, выпустил более свежих футболистов в атаку. Дало это результат практически сразу: Притула со второй попытки прострелом с правого фланга доставил мяч на голову Борячуку, а именинник расстрелял ворота с близкой дистанции.

Уже в конце матча по схожему сценарию прошла атака левым флангом, а передача Мысыка была завершена ударом Рунича с ближнего угла вратарской. Мариуполь оказалось достаточно просто разобрать, когда механизм дал первую слабину.

В следующем туре Мариуполь проведет очередной домашний поединок — против ПФК Львов, а львовский Рух в середине недели сыграет в номинально гостевом дерби против тех же "золотых львов", после чего будет готовиться к домашней игре против Александрии.Мариуполь —0:3Климчук, 67 (пен.), Борячук, 76, Рунич, 88Гальчук — Меличенко (Кирюханцев, 56), Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко (Горбунов, 77), Танковский, Топалов — Очеретько (Кащук, 68).Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык — Мартынюк, Карасюк — Бойчук (Рунич, 86), Кухарук (Копина, 86), Климчук (Притула, 74) — Кондраков (Борячук, 58).Предупреждения: Быков — Мартынюк, Бойчук, МысыкНа 65-й минуте был удален Сергей Чоботенко (Мариуполь) (грубое нарушение).