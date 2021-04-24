Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и полтавская Ворскла.
Ибрагим Кане, фото ФК Ворскла Полтава
24 апреля 2021, 16:32
Одним из наиболее увлекательных поединков 23-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние ковалевского Колоса и полтавской Ворсклы.
После ничейного исхода матча против днепровского Днепра-1, Руслан Костышин провел глубокую ротацию стартового состава своей команды. Так, на в воротах Колоса разместится Кучерук, при этом хозяева перестоятся на схему с четырьмя защитниками, по флангам которой расположатся Кравченко и Черноморец. Также, Хлебас возглавит острие атаки, а в правом фланге тройки атакующих полузащитников расположится Антюх.
От Юрия Максимова последовало намного меньшая степень ротации, на фоне поединка против луганской Зари (4:2): Кане вернулся в основной состав, благодаря чему травмированного Пердуту на правом фланге заменит Якубу Наджееб.
Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов, Милько — Антюх, Костышин, Чурко — Хлебас.
Запасные: Кучеренко, Зозуля, Ром, Нгамба, Задоя, Ориховский, Смирный, Ильин, Исаенко.
Запасные: Исаенко, Сапай, Кравчук, Луизао, Челядин, Ребенок, Нестеренко.
Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Наджееб, Скляр, Пуцлин, Кане — Тилль, Степанюк — Кулач.
Матч Колос — Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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