Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и полтавская Ворскла.

Одним из наиболее увлекательных поединков 23-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние ковалевского Колоса и полтавской Ворсклы.

После ничейного исхода матча против днепровского Днепра-1, Руслан Костышин провел глубокую ротацию стартового состава своей команды. Так, на в воротах Колоса разместится Кучерук, при этом хозяева перестоятся на схему с четырьмя защитниками, по флангам которой расположатся Кравченко и Черноморец. Также, Хлебас возглавит острие атаки, а в правом фланге тройки атакующих полузащитников расположится Антюх.

От Юрия Максимова последовало намного меньшая степень ротации, на фоне поединка против луганской Зари (4:2): Кане вернулся в основной состав, благодаря чему травмированного Пердуту на правом фланге заменит Якубу Наджееб.

Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов, Милько — Антюх, Костышин, Чурко — Хлебас.

Запасные: Кучеренко, Зозуля, Ром, Нгамба, Задоя, Ориховский, Смирный, Ильин, Исаенко.



Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Наджееб, Скляр, Пуцлин, Кане — Тилль, Степанюк — Кулач.