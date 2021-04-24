Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК Ворскла
24 апреля 2021, 07:00
В 23-м туре УПЛ в Коваливке пройдет один из матчей, которые принято называть "битвой за шесть очков": Колос примет Ворсклу.
Колос — Ворскла
Суббота, 24 апреля, 17:00. Коваливка, стадион Колос. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
За 4 тура до финиша чемпионата Украины Ворсклу и Колос разделяет в турнирной таблице всего три очка. Полтавчане занимают четвертую строчку в турнирной таблице (37 очков), а Колос идет шестым (34). Поэтому результат поединка может оказать существенное влияние на расположение (в том числе и итоговое) обеих команд.
Стоит отметить, что при этот матч для Ворсклы имеет серьезное значение не только в свете сохранения своей очень даже неплохой позиции, но и возможности подняться в тройку призеров, ведь отставание от Зари составляет всего одно очко.
Что касается Колоса, то ему нет смысла особо оглядываться назад, поскольку преимущество над Александрией и Днепром-1 составляет комфортные 6 очков. А вот перспективой зацепиться за еврокубки грех не воспользоваться.
Важным фактором в расчете предстартовых раскладов является беспроигрышная серия хозяев, которая продолжается вот уже 6 матчей, но при этом из соперников коваливцев лишь Зарю можно назвать грозным оппонентом, а ее Колос как раз обыграл (1:0).
Ворскла в последних шести турах набрала столько же очков, сколько и соперник — 12, но при этом дважды потерпела поражения и одержала четыре победы. Так что в определенном смысле можно сказать, что обе команды перед очной встречей пребывают примерно в одинаковом игровом тонусе.
А вот кадровая ситуация у Колоса оставляет желать лучшего. Из-за перебора желтых карточек поединок пропустят капитан команды Гавриш, а также защитник Золотов и нападающий Лысенко. Также еще не восстановились после травм Морозко и Задоя.
Игроки Ворсклы на данном этапе более уважительно относятся к футбольным законам, поэтому дисквалифицированных в команде Юрия Максимова нет. А в лазарете пребывает только защитник Пердута.
Что еще стоит отметить, так это главного арбитра матча Игоря Пасхала. В недавнем полуфинале Кубка Украины Александрия — Заря его "нестандартные" решения вызвали противоречивую реакцию болельщиков и привели к разбирательству моментов в комитете арбитров.
Матч пройдет без зрителей, по "под присмотром" системы VAR.
Интересные факты
- Команды провели между собой 4 официальные встречи (3 — в УПЛ), и во всех победы одержала Ворскла.
- Колос ни разу не смог поразить ворота полтавчан. Пропустив 8 мячей.
- Беспроигрышная серия Колоса в УПЛ составляет 6 матчей: 3 победы и 3 ничьи.
- Безничейная серия Ворсклы насчитывает 7 матчей: 5 побед и 2 поражения.
Ориентировочные составы
прогноз 0:1