Украина

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Украины.

В 23-м туре УПЛ в Коваливке пройдет один из матчей, которые принято называть "битвой за шесть очков": Колос примет Ворсклу.

Колос — Ворскла

Суббота, 24 апреля, 17:00. Коваливка, стадион Колос. Арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

За 4 тура до финиша чемпионата Украины Ворсклу и Колос разделяет в турнирной таблице всего три очка. Полтавчане занимают четвертую строчку в турнирной таблице (37 очков), а Колос идет шестым (34). Поэтому результат поединка может оказать существенное влияние на расположение (в том числе и итоговое) обеих команд.

Стоит отметить, что при этот матч для Ворсклы имеет серьезное значение не только в свете сохранения своей очень даже неплохой позиции, но и возможности подняться в тройку призеров, ведь отставание от Зари составляет всего одно очко.

Что касается Колоса, то ему нет смысла особо оглядываться назад, поскольку преимущество над Александрией и Днепром-1 составляет комфортные 6 очков. А вот перспективой зацепиться за еврокубки грех не воспользоваться.

Важным фактором в расчете предстартовых раскладов является беспроигрышная серия хозяев, которая продолжается вот уже 6 матчей, но при этом из соперников коваливцев лишь Зарю можно назвать грозным оппонентом, а ее Колос как раз обыграл (1:0).

Ворскла в последних шести турах набрала столько же очков, сколько и соперник — 12, но при этом дважды потерпела поражения и одержала четыре победы. Так что в определенном смысле можно сказать, что обе команды перед очной встречей пребывают примерно в одинаковом игровом тонусе.

А вот кадровая ситуация у Колоса оставляет желать лучшего. Из-за перебора желтых карточек поединок пропустят капитан команды Гавриш, а также защитник Золотов и нападающий Лысенко. Также еще не восстановились после травм Морозко и Задоя.

Игроки Ворсклы на данном этапе более уважительно относятся к футбольным законам, поэтому дисквалифицированных в команде Юрия Максимова нет. А в лазарете пребывает только защитник Пердута.

Что еще стоит отметить, так это главного арбитра матча Игоря Пасхала. В недавнем полуфинале Кубка Украины Александрия — Заря его "нестандартные" решения вызвали противоречивую реакцию болельщиков и привели к разбирательству моментов в комитете арбитров.

Матч пройдет без зрителей, по "под присмотром" системы VAR.

Интересные факты

- Команды провели между собой 4 официальные встречи (3 — в УПЛ), и во всех победы одержала Ворскла.

- Колос ни разу не смог поразить ворота полтавчан. Пропустив 8 мячей.

- Беспроигрышная серия Колоса в УПЛ составляет 6 матчей: 3 победы и 3 ничьи.

- Безничейная серия Ворсклы насчитывает 7 матчей: 5 побед и 2 поражения.

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