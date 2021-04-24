Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и черниговская Десна.

Субботняя программа 23-го тура украинской Премьер-лиги завершится противостоянием на Арене Львов между ПФК Львов и черниговской Десной.

Анатолий Бессмертный, после победы над закарпатским Минаем в середине недели (1:0), провел точечную ротацию стартового состава своей команды, освежив линию атаки за счет выхода Ренана на острие и Артура Ременяка на позиции правого атакующего полузащитника. Также, в центре обороны "золотых львов" можно заметить появление Михоби.

У команды Александра Рябоконя не было игры посреди текущей недели, но из своего поражения от того же Миная (1:3) она сделала следующие выводы с точки зрения подбора кадров: Полегенько и Мостовой разместились на флангах обороны, а Калитвинцев вернулся на правое крыло атаки. Также, наблюдаем выход Чепурненко в центре полузащиты, пару которому составит Гуцуляк. Построение Десны будет на позиции форварда возглавлять Безбородько.

ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Михоби, Махмутович, Якимец — Чиряк, Довгий — Ременяк, Алваро, Эрнест — Ренан.

Запасные: Костик, Комарец, Крушинский, Сабино, Захаркив, Лобай, Велвес, Ныч, Семенив.



Десна: Паст — Полегенько, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Чепурненко, Гуцуляк, Картушов — Безбородько.