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Football.ua представляет анонс матча 23-го тура УПЛ между луганской Зарей и донецким Олимпиком.

Заря в Запорожье примет Олимпик и постарается заработать победу, чтобы обезопасить свои бронзовые медали от преследователей, но и донецкий клуб будет крайне мотивирован. Олимпийцы – одни из реальных кандидатов на вылет в текущем сезоне.

Заря – Олимпик

Воскресенье, 25 апреля, 14:00. Славутич-Арена, Запорожье. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Луганской Заре и донецкому Олимпику на этой неделе предстоит встретиться дважды. После этого поединка на неделе еще будет сыгран перенесенный матч 10-го тура.

Обе команды не лишены турнирной мотивации. Олимпик находится под угрозой вылета из УПЛ. На данный момент олимпийцы делят последнее место с Минаем, имея в своем активе 18 очков. Правда, у подопечных Юрия Калитвинцева на две сыгранных игры меньше.

Заря по-прежнему не гарантировала себе третье место, а потому победа подопечным Виктора Скрипника нужна как никогда. Более того луганчане имеют возможность для того, чтобы занять и второе место в турнирной таблице. Заря отстает от Шахтера на семь очков, но при этом сыграла на одну игру меньше. Если же команда Луиша Каштру безответственно отнесется к оставшимся играм чемпионата, то луганчане вполне могут навязать борьбу и за вторую позицию.

Заря безусловный фаворит данного противостояния. На неделе команда Скрипника в сложной кубковой игре прошла Александрию. И хотя было потрачено достаточное количество сил, моральное состояние "бело-черных" сейчас должно быть на достаточно высоком уровне, чего не скажешь про Олимпик. Подопечные Юрия Калитвинцева в прошлом туре наконец-то не проиграли и заработали одно очко в матче против Мариуполя. Это их первые очки в текущем календарном году.

Предпосылок к тому, что Олимпику удастся в предстоящей встрече зацепиться хотя бы за ничью нет. Все просто – Заря на данный момент и в командных, и в индивидуальных действиях гораздо сильнее. Единственное на что может надеяться Олимпик – что функционально состояние Зари после матча с Александрией будет на низком уровне.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 14 (7 побед Зари, 5 ничьих, 2 победы Олимпика), забитые голы 28:10

На поле Зари: 7 (5 побед Зари, 1 ничья, 1 победа Олимпика), забитые голы 15:3

Самый результативный матч: победа Зари 5:1 (2015)

прогноз 3:1

Сергей Горбаченко, Football.ua