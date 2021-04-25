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Football.ua представляет анонс матча 23-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером.

В данном противостоянии турнирные задачи остались только у Шахтера. "Горнякам" необходимо побеждать, дабы не дать Заре приблизиться к ним в турнирной таблице.

Александрия – Шахтер

Воскресенье, 25 апреля, 17:00. КСК Ника, Александрия. Сергей Бойко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Шахтер уже проиграл свою борьбу за золотые медали в чемпионате. В прошлом туре подопечные Луиша Каштру в очном противостоянии с Динамо потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Тем не менее наплевательски относится к оставшимся поединкам нельзя, ведь не так уж далеко в турнирной таблице находится Заря.

Луганчане на данный момент отстают от Шахтера на семь очков, но при этом команда Скрипника имеет на одну игру меньше в своем активе, а потому любое поражение Шахтера в ближайших турах делает ситуацию опасной для "горняков". "Оранжево-черным" необходимо обыгрывать Александрию, дабы уберечь себя от нервной концовки чемпионата. И все предпосылки у команды Каштру для этого есть. Помимо того, что Шахтер и так фаворит данной встречи, Александрия на неделе отыграла тяжелую кубковую игру против Зари. Функциональное и моральное состояние александрийцев сейчас находится на низком уровне. Плюс ко всему турнирных задач у Александрии тоже нет. Зацепиться за еврокубки уже не получится, да и о вылете речь уже не идет.

В данном противостоянии Шахтер не сможет рассчитывать сразу на двух основных игрока – Майкона и Николая Матвиенко. Оба пропустят встречу по причине дисквалификации.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 23 (1 победа Александрии, 4 ничьих, 18 побед Шахтера), забитые голы 18:45

На поле Александрии: 11 (2 ничьих, 9 побед Шахтера), забитые голы 11:22

Самый результативный матч: победа Шахтера 3:2 (2011), победа Шахтера 3:2 (2015), победа Шахтера 3:2 (2020)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua