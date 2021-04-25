Украина

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура УПЛ между Динамо и Ингульцом.

Киевское Динамо в матче против Ингульца имеет все шансы досрочно оформить чемпионство. Для этого команде Мирчи Луческу необходимо обыграть Ингулец.

Динамо – Ингулец

Воскресенье, 25 апреля, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Николай Балакин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Не особо повезло Ингульцу с календарем, ведь встреться команда Сергея Лавриненко с киевлянами на тур позже, вполне вероятно, что пришлось бы противостоять экспериментальному составу "бело-синих". Но этого точно не стоит ждать в предстоящей встрече. Все потому, что столичный коллектив в случае победы имеет возможность досрочно оформить чемпионство, а значит против Ингульца на футбольном поле появятся лучшие.

Мотивация Динамо одержать победу в предстоящей встрече будет запредельной. Мирча Луческу со своими подопечными перед стартом сезона считались аутсайдерами в борьбе за золотые медали. Многие эксперты очень скептически относились к перспективам румынского тренера у руля Динамо. Вот уже в этом матче "бело-синие" имеют возможность посрамить всех этих экспертов и добыть столь желанное чемпионство. А румынский специалист имеет возможность войти в историю украинского футбола как тренер, который выигрывал золотые медали, как в качестве главного тренера Шахтера, так и в качестве главного тренера Динамо. Маловероятно, что в обозримом будущем кто-то сможет составить компанию Мирче в этом достижении.

Единственное на что может надеяться Ингулец, так это на недооценку со стороны соперника и на то, что полуфинал Кубка Украины Агробизнес – Динамо отобрал много сил у столичных футболистов.

По причине дисквалификации не поможет Ингульцу полузащитник Евгений Запорожец.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 1, победа Динамо со счетом 2:0

прогноз 2:0

\Сергей Горбаченко, Football.ua