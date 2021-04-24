Украина

Специалист рассказал о тонкостях работы в киевском клубе.

Бывший форвард и тренер киевского Динамо Максим Шацких рассказал, почему Динамо под руководством Александра Хацкевича не смогла достичь большого успеха.

"Я считаю, что за два года работы наш тренерский штаб выжал максимум из этой команды Динамо. Может быть, мы могли лучше сыграть в чемпионате. Мы постоянно обыгрывали Шахтер в очных противостояниях, но теряли очки там, где не должны были.

Это факт. Но опять же, была ротация, потому что были кубковые матчи, через неделю Лига Европы, чемпионат. Хочется дать кому-то отдохнуть".

Также Шацких заявил, что в Украине слишком много внимания уделяют молодым футболистам.

"Что для меня означает молодой футболист? В Европе уже играют в 17-18 лет. У нас заиграли Миколенко и Цыганков. Но меня всегда удивляло, что футболист сыграет один-два матча, а потом про него начинают писать всю неделю. Не нужно этого делать.

Сейчас молодежь с этим психологически не справляется. У них там уже не то, что крылья, а парус вырастает. Пусть футболист сыграет 5-6 матчей, а потом можно что-то говорить", — сказал Шацких в интервью Вацко Live.

Напомним, Шацких выступал за "бело-синих" с 1999 по 2009 годы. С 2016 по 2019 год он работал в структуре клуба на разных должностях.

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