Украина

Шахаб принес победу Заре над своим бывшим клубом

Команды обменялись голами с пенальти, после чего Виктор Скрипник бросил в бой сверхмотивированного футболиста.

Заря — Олимпик, фото ФК Заря Луганск

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Заря — Олимпик 2:1

Голы: Юрченко, 12 (пен.), Шахаб, 70 — Каргбо, 54 (пен.)



Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Назарина — Юрченко (Иванисеня, 77), Кочергин — Кабаев (Лунев, 67) — Сайядманеш (Руфати, 90+1), Гладкий (Шахаб, 67).



Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Бенито (Каргбо, 46), Экра (Таллес, 46), Тейшейра — Нкенг.



Предупреждения: Кабаев, Фаворов — Экра