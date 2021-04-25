Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и петровский Ингулец.
Илья Забарный, фото ФК Динамо Киев
25 апреля 2021, 16:22
В домашнем поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги против петровского Ингульца, киевское Динамо имеет все шансы досрочно завоевать чемпионский титул.
Мирча Луческу, после игры в Кубке Украины против волочиского Агробизнеса (3:0), привел стартовый состав своей команды в наиболее боевое состояние.
В это же время, Сергей Лавриненко, на фоне ничьей против львовского Руха (0:0), сменил исполнителей на большинстве позиций. Так, Асмелаш вышел на правом фланге обороны, а в пару центральных защитников к Салему отправился Семенко. Коробенко занял место в опорной зоне, в то время как Янаков и Козак расположились по обе руки от Бартуловича и Васи в полузащите, а атаку Ингульца возглавил Шевцов.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Запасные: Бойко, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Родригес, Тымчик, Сирота, Супряга.
Запасные: Малыш, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Ситчинава, Квасный.
Ингулец: Крынский — Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб — Коробенко — Янаков, Бартулович, Васин, Козак — Шевцов.
Матч Динамо Киев — Ингулец начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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