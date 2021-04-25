Украина

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Шахтер в рамках поединка 23-го тура чемпионата Украины отправился в гости к Александрии. Луиш Каштру доверил место в стартовом составе Дентиньо.

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец, Гречишкин, Банада — Лучкевич, Шастал, Вантух

Запасные: Билык, Бабогло, Стецков, Мышенко, Калюжный, Третьяков, Дришлюк, Устименко.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Тете, Соломон - Дентиньо

Запасные: Пятов, Хочолава, Корниенко, Витао, Болбат, Судаков, Вьюнник, Фернандо, Мудрик.

Напомним, матч Александрия — Шахтер пройдет завтра, 25 апреля, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.