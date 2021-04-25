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Динамо Киев — Ингулец 5:0
Голы: Забарный, 5, Беседин, 14, Цыганков, 48, 70, Попов, 82.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 60) — Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60) — Беседин.

Ингулец: Крынский — Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб — Коробенко — Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74) — Шевцов (Плохотнюк, 81).

Предупреждения: Крынский, Синегуб, Бартулович.