Украина
25 апреля 2021, 18:49
Динамо уничтожило Ингулец
В воротах петровской команды побывали пять безответных мячей.
Динамо Киев — Ингулец, фото ФК Динамо Киев
25 апреля 2021, 18:49
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо Киев — Ингулец 5:0
Голы: Забарный, 5, Беседин, 14, Цыганков, 48, 70, Попов, 82.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 60) — Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60) — Беседин.
Ингулец: Крынский — Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб — Коробенко — Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74) — Шевцов (Плохотнюк, 81).
Предупреждения: Крынский, Синегуб, Бартулович.