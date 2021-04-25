Подопечные Луиша Каштру потерпели поражение.
Александрия - Шахтер, фото Шахтер
25 апреля 2021, 18:56
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Александрия — Шахтер 2:0
Голы: Гречишкин, 44, Шастал, 64
Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Мельник, Пашаев — Ковалец (Дрышлюк, 89), Гречишкин, Банада — Лучкевич (Мишенко, 88), Шастал (Устименко, 90+4), Вантух (Третьяков, 46)
Шахтер: Трубин — Додо, Хочолава, Бондарь, Сиприано (Фернандо, 64) — Степаненко, Маркос Антонио (Судаков, 74) — Марлос (Корниенко, 64), Тете, Соломон - Дентиньо
Предупреждения: Банада, Дубра — Соломон, Хочолава, Корниенко