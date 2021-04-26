В первом матче тура Рух достаточно неожиданно крупно обыграл Мариуполь 3:0. Ровно с таким же счетом на следующий день Колос одолел Ворсклу, а Днепр-1 Минай. Достаточно неожиданный результат мы также увидели во Львове, где подопечные Анатолия Бессмертного обыграли Десну с минимальным счетом 1:0.

В воскресенье играли команды с верхних строчек турнирной таблицы. Заря в тяжелом матче одолела Олимпик 2:1, Шахтер неожиданно проиграл немотивированной Александрии 0:2, а Динамо оформило чемпионство, уверенно обыграв Ингулец со счетом 5:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23 ТУР

23 АПРЕЛЯ 2021

19:00 Мариуполь Мариуполь 0:3 Рух Рух  

24 АПРЕЛЯ 2021

17:00 Колос Колос 3:0 Ворскла Ворскла  
17:00 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Минай  
19:30 ПФК Львов ПФК Львов 1:0 Десна Десна  

25 АПРЕЛЯ 2021

14:00 Заря Заря 2:1 Олимпик Олимпик  
17:00 Александрия Александрия 2:0 Шахтер Шахтер  
17:00 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец

Рух в правильном направлении

Львовский Рух в матче против Мариуполя показал волю к победе и сумел победить, хотя длительно время счет на табло был 0:0. Это не помешало Руху добыть уверенную победу со счетом 3:0. Такой результат позволил львовской команде покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. И хотя Рух по-прежнему претендует на то, чтобы вылететь по итогам сезона, команда Ивана Федыка своей игрой убеждает, что, скорее всего, это будет кто-то другой.

Конечно же, остановим свое внимание на первом голе Руха в этом матче. К назначению пенальти в ворота Мариуполя у нас большие вопросы к Виталию Романову! Как можно было назначать 11-метровый удар за эпизод, который происходил за пределами штрафной?

К судейским ошибкам такого рода на финишной прямой чемпионата все относятся с опаской. Надеемся, что в следующих турах мы такого больше не увидим.

Колос успел на еврокубковый поезд

В новом календарном году Колос из Ковалевки все чаще по неспортивным причинам становится главным ньюзмейкером в украинском футболе. Сначала конфликт Евгения Селезнева с Колосом, потом история про пьяный дебош в поезде, а теперь еще послематчевая пресс-конференция странного содержания в исполнении Руслана Костышина, которая затмила собой победу Колоса над Ворсклой.

Тем не менее, подобного рода внимание и различные разговоры не мешают Руслану Костышину добывать результат и выполнять задачу. Команда из Ковалевки в принципиальной встрече обыграла одного из своих прямых конкурентов за еврокубковую зону – полтавскую Ворсклу. Эта победа позволила Колосу догнать полтавчан и обогнать Десну, которая оступилась во Львове.

Минай все?

Что происходит на данный момент в Минае ответить сложно. После ухода с поста главного тренера Василия Кобина понять, куда движется клуб и какое будущее его ждет, невозможно. В матче против немотивированного Днепра-1 ужгородцы выглядели очень слабо. Подопечные Игора Йовичевича без особых проблем разобрались со своим оппонентом и забили три безответных мяча. Клуб из Закарпатья сейчас видится одним из главных аутсайдеров в борьбе за выживание.

Рано похоронили

А вот кто действительно сумел удивить многих, так это Львов. Многие эксперты успели заочно отправить эту команду в Первую лигу еще после первого круга. На то действительно были свои причины. Команда выглядела безвольно и действовала безыдейно. Но с приходом в начале весны на пост главного тренера Анатолия Бессмертного многое в игре львовской команды поменялось. Поменялись и результаты команды. Именно они позволили Львову взобраться достаточно высоко в турнирной таблице и спокойно выдохнуть. Ведь 24 очка – это тот рубеж, который маловероятно, что смогут преодолеть Олимпик и Минай.

А Десна, к слову, была обыграна Львовом второй раз в сезоне.

Пали от своего же оружия

Олимпик в последних играх демонстрирует, что готов сражаться за свое место под солнцем. Вот и в матче против Зари подопечные Юрия Калитвинцева выглядели хорошо и не многое позволяли луганчанам у своих ворот. Правда, за это очков в турнирную таблицу не начисляют. Иронией судьбы стало то, что победный гол в этом матче в ворота Олимпика забил Захеди Шахаб, который в первой половине сезона выступал как раз за Олимпик и со скандалом покидал донецкий клуб.

Кризис продолжается

Сказать, что матч в Александрии на КСК Ника был не нужен обеим команда нельзя. Для Александрии поединок действительно с турнирной точки зрения никакого веса не имел. Подопечные Владимира Шарана потеряли все шансы на еврокубковую зону, а зона вылета им не грозит. Про Шахтер сказать того же нельзя, ведь "горняки" уже проиграли борьбу за золото чемпионата, но пока еще не выиграли свою борьбу за серебро.

Поражение Шахтера 0:2 от Александрии стало неожиданным, но абсолютно заслуженным. Теперь Заря имеет возможность сократить отставание от Шахтера до минимума.

Чемпионский результат

Футболисты киевского Динамо прекрасно понимали, что уже в матче против Ингульца имеют все шансы закрыть вопросы о чемпионстве. Динамовцы не стали откладывать решение этого вопроса в долгий ящик и уже на 14-й минуте встречи на табло был счет 2:0. Финальный свисток зафиксировал победу динамовцев со счетом 5:0. Помимо дубля от Цыганкова, гол забил Беседин и оба центральных защитника – Забарный и Попов.

Статистика по игрокам

Дубль Цыганкова позволил Виктору вплотную подобраться к Владиславу Кулачу в гонке бомбардиров. Также свои дела поправил Захеди Шахаб, на счету которого теперь 10 голевых ударов.

БОМБАРДИРЫ

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Владислав Кулач Ворскла 13 (3) 18
Виктор Цыганков Динамо Киев 12 (4) 18
Захеди Шахаб Заря / Олимпик 10 (2) 20
Анатолий Нуриев Минай 10 (4) 21
Андрей Тотовицкий Десна 9 (2) 17
Александр Гладкий Заря 8 19
Манор Соломон Шахтер 8 20
Руслан Степанюк Ворскла 7 21
Филипп Будковский Десна 7 (2) 16
Артем Бондаренко Мариуполь 7 (3) 17

 

АССИСТЕНТЫ

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Алан Патрик Шахтер 8 17
Владислав Кабаев Заря 6 16
Кирилл Ковалец Александрия 5 14
Фране Чиряк ПФК Львов 5 16
Андрей Тотовицкий Десна 5 17
Карлос Де Пена Динамо Киев 5 18
Владислав Калитвинцев Десна 4 17
Виталий Буяльский Динамо Киев 4 18
Алексей Гуцуляк Десна 4 19
Додо Шахтер 4 20

 

Турнирная таблица

И хотя до конца чемпионата остается всего три тура, еще очень много вопросов зависло в воздухе. До сих пор непонятно, кто же по итогу отправится в Первую лигу, сумеет ли Заря подвинуть Шахтер со второй строчки и кто будет представлять Украину в следующем сезоне в еврокубках?

#   26 АПРЕЛЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Динамо Киев 23 18 4 1 51 14 37 58
2 Шахтер 23 13 6 4 47 18 29 45
3 Заря 22 12 5 5 39 19 20 41
4 Колос 23 9 10 4 32 21 11 37
5 Ворскла 23 10 7 6 33 23 10 37
6 Десна 23 10 6 7 34 25 9 36
7 Днепр-1 23 8 5 10 34 34 0 29
8 Александрия 23 8 5 10 31 31 0 29
9 ПФК Львов 22 7 3 12 21 47 -26 24
10 Мариуполь 23 5 7 11 22 38 -16 22
11 Рух 22 4 8 10 20 36 -16 20
12 Ингулец 23 3 11 9 20 38 -18 20
13 Олимпик 22 5 3 14 25 40 -15 18
14 Минай 23 4 6 13 15 40 -25 18

Следующий тур

В предстоящем туре будет несколько интересных противостояний. Шахтер – Днепр-1 и Ворскла – Динамо по умолчанию выглядят хорошими противостояниями, но исходя из турнирной таблицы самым интересным матчем тура должен стать поединок Десны и Колоса. Также самой настоящей битвой за жизнь будет матч Олимпик – Ингулец, где донецкой команде необходимо добывать победу любой ценой.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24 ТУР

01 МАЯ 2021

14:00 Десна Десна -:- Колос Колос  
17:00 Шахтер Шахтер -:- Днепр-1 Днепр-1  
19:30 Ворскла Ворскла -:- Динамо Киев Динамо Киев  

02 МАЯ 2021

14:00 Рух Рух -:- Александрия Александрия  
17:00 Заря Заря -:- Минай Минай  
17:00 Мариуполь Мариуполь -:- ПФК Львов ПФК Львов  
19:30 Олимпик Олимпик -:- Ингулец Ингулец

Сергей Горбаченко, Football.ua