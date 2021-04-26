Украина

Football.ua рассказывает о прошедшем 23-м туре УПЛ.

В первом матче тура Рух достаточно неожиданно крупно обыграл Мариуполь 3:0. Ровно с таким же счетом на следующий день Колос одолел Ворсклу, а Днепр-1 Минай. Достаточно неожиданный результат мы также увидели во Львове, где подопечные Анатолия Бессмертного обыграли Десну с минимальным счетом 1:0.

В воскресенье играли команды с верхних строчек турнирной таблицы. Заря в тяжелом матче одолела Олимпик 2:1, Шахтер неожиданно проиграл немотивированной Александрии 0:2, а Динамо оформило чемпионство, уверенно обыграв Ингулец со счетом 5:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23 ТУР

Рух в правильном направлении

Львовский Рух в матче против Мариуполя показал волю к победе и сумел победить, хотя длительно время счет на табло был 0:0. Это не помешало Руху добыть уверенную победу со счетом 3:0. Такой результат позволил львовской команде покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. И хотя Рух по-прежнему претендует на то, чтобы вылететь по итогам сезона, команда Ивана Федыка своей игрой убеждает, что, скорее всего, это будет кто-то другой.

Конечно же, остановим свое внимание на первом голе Руха в этом матче. К назначению пенальти в ворота Мариуполя у нас большие вопросы к Виталию Романову! Как можно было назначать 11-метровый удар за эпизод, который происходил за пределами штрафной?

К судейским ошибкам такого рода на финишной прямой чемпионата все относятся с опаской. Надеемся, что в следующих турах мы такого больше не увидим.

Колос успел на еврокубковый поезд

В новом календарном году Колос из Ковалевки все чаще по неспортивным причинам становится главным ньюзмейкером в украинском футболе. Сначала конфликт Евгения Селезнева с Колосом, потом история про пьяный дебош в поезде, а теперь еще послематчевая пресс-конференция странного содержания в исполнении Руслана Костышина, которая затмила собой победу Колоса над Ворсклой.

Тем не менее, подобного рода внимание и различные разговоры не мешают Руслану Костышину добывать результат и выполнять задачу. Команда из Ковалевки в принципиальной встрече обыграла одного из своих прямых конкурентов за еврокубковую зону – полтавскую Ворсклу. Эта победа позволила Колосу догнать полтавчан и обогнать Десну, которая оступилась во Львове.

Минай все?

Что происходит на данный момент в Минае ответить сложно. После ухода с поста главного тренера Василия Кобина понять, куда движется клуб и какое будущее его ждет, невозможно. В матче против немотивированного Днепра-1 ужгородцы выглядели очень слабо. Подопечные Игора Йовичевича без особых проблем разобрались со своим оппонентом и забили три безответных мяча. Клуб из Закарпатья сейчас видится одним из главных аутсайдеров в борьбе за выживание.

Рано похоронили

А вот кто действительно сумел удивить многих, так это Львов. Многие эксперты успели заочно отправить эту команду в Первую лигу еще после первого круга. На то действительно были свои причины. Команда выглядела безвольно и действовала безыдейно. Но с приходом в начале весны на пост главного тренера Анатолия Бессмертного многое в игре львовской команды поменялось. Поменялись и результаты команды. Именно они позволили Львову взобраться достаточно высоко в турнирной таблице и спокойно выдохнуть. Ведь 24 очка – это тот рубеж, который маловероятно, что смогут преодолеть Олимпик и Минай.

А Десна, к слову, была обыграна Львовом второй раз в сезоне.

Пали от своего же оружия

Олимпик в последних играх демонстрирует, что готов сражаться за свое место под солнцем. Вот и в матче против Зари подопечные Юрия Калитвинцева выглядели хорошо и не многое позволяли луганчанам у своих ворот. Правда, за это очков в турнирную таблицу не начисляют. Иронией судьбы стало то, что победный гол в этом матче в ворота Олимпика забил Захеди Шахаб, который в первой половине сезона выступал как раз за Олимпик и со скандалом покидал донецкий клуб.

Кризис продолжается

Сказать, что матч в Александрии на КСК Ника был не нужен обеим команда нельзя. Для Александрии поединок действительно с турнирной точки зрения никакого веса не имел. Подопечные Владимира Шарана потеряли все шансы на еврокубковую зону, а зона вылета им не грозит. Про Шахтер сказать того же нельзя, ведь "горняки" уже проиграли борьбу за золото чемпионата, но пока еще не выиграли свою борьбу за серебро.

Поражение Шахтера 0:2 от Александрии стало неожиданным, но абсолютно заслуженным. Теперь Заря имеет возможность сократить отставание от Шахтера до минимума.

Чемпионский результат

Футболисты киевского Динамо прекрасно понимали, что уже в матче против Ингульца имеют все шансы закрыть вопросы о чемпионстве. Динамовцы не стали откладывать решение этого вопроса в долгий ящик и уже на 14-й минуте встречи на табло был счет 2:0. Финальный свисток зафиксировал победу динамовцев со счетом 5:0. Помимо дубля от Цыганкова, гол забил Беседин и оба центральных защитника – Забарный и Попов.

Статистика по игрокам

Дубль Цыганкова позволил Виктору вплотную подобраться к Владиславу Кулачу в гонке бомбардиров. Также свои дела поправил Захеди Шахаб, на счету которого теперь 10 голевых ударов.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

И хотя до конца чемпионата остается всего три тура, еще очень много вопросов зависло в воздухе. До сих пор непонятно, кто же по итогу отправится в Первую лигу, сумеет ли Заря подвинуть Шахтер со второй строчки и кто будет представлять Украину в следующем сезоне в еврокубках?

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 23 18 4 1 51 14 37 58 2 Шахтер 23 13 6 4 47 18 29 45 3 Заря 22 12 5 5 39 19 20 41 4 Колос 23 9 10 4 32 21 11 37 5 Ворскла 23 10 7 6 33 23 10 37 6 Десна 23 10 6 7 34 25 9 36 7 Днепр-1 23 8 5 10 34 34 0 29 8 Александрия 23 8 5 10 31 31 0 29 9 ПФК Львов 22 7 3 12 21 47 -26 24 10 Мариуполь 23 5 7 11 22 38 -16 22 11 Рух 22 4 8 10 20 36 -16 20 12 Ингулец 23 3 11 9 20 38 -18 20 13 Олимпик 22 5 3 14 25 40 -15 18 14 Минай 23 4 6 13 15 40 -25 18

Следующий тур

В предстоящем туре будет несколько интересных противостояний. Шахтер – Днепр-1 и Ворскла – Динамо по умолчанию выглядят хорошими противостояниями, но исходя из турнирной таблицы самым интересным матчем тура должен стать поединок Десны и Колоса. Также самой настоящей битвой за жизнь будет матч Олимпик – Ингулец, где донецкой команде необходимо добывать победу любой ценой.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua