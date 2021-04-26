Football.ua рассказывает о прошедшем 23-м туре УПЛ.
Динамо Киев
26 апреля 2021, 15:06
В первом матче тура Рух достаточно неожиданно крупно обыграл Мариуполь 3:0. Ровно с таким же счетом на следующий день Колос одолел Ворсклу, а Днепр-1 Минай. Достаточно неожиданный результат мы также увидели во Львове, где подопечные Анатолия Бессмертного обыграли Десну с минимальным счетом 1:0.
В воскресенье играли команды с верхних строчек турнирной таблицы. Заря в тяжелом матче одолела Олимпик 2:1, Шахтер неожиданно проиграл немотивированной Александрии 0:2, а Динамо оформило чемпионство, уверенно обыграв Ингулец со счетом 5:0.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23 ТУР
23 АПРЕЛЯ 2021
24 АПРЕЛЯ 2021
25 АПРЕЛЯ 2021
Рух в правильном направлении
Львовский Рух в матче против Мариуполя показал волю к победе и сумел победить, хотя длительно время счет на табло был 0:0. Это не помешало Руху добыть уверенную победу со счетом 3:0. Такой результат позволил львовской команде покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. И хотя Рух по-прежнему претендует на то, чтобы вылететь по итогам сезона, команда Ивана Федыка своей игрой убеждает, что, скорее всего, это будет кто-то другой.
Конечно же, остановим свое внимание на первом голе Руха в этом матче. К назначению пенальти в ворота Мариуполя у нас большие вопросы к Виталию Романову! Как можно было назначать 11-метровый удар за эпизод, который происходил за пределами штрафной?
К судейским ошибкам такого рода на финишной прямой чемпионата все относятся с опаской. Надеемся, что в следующих турах мы такого больше не увидим.
Колос успел на еврокубковый поезд
В новом календарном году Колос из Ковалевки все чаще по неспортивным причинам становится главным ньюзмейкером в украинском футболе. Сначала конфликт Евгения Селезнева с Колосом, потом история про пьяный дебош в поезде, а теперь еще послематчевая пресс-конференция странного содержания в исполнении Руслана Костышина, которая затмила собой победу Колоса над Ворсклой.
Тем не менее, подобного рода внимание и различные разговоры не мешают Руслану Костышину добывать результат и выполнять задачу. Команда из Ковалевки в принципиальной встрече обыграла одного из своих прямых конкурентов за еврокубковую зону – полтавскую Ворсклу. Эта победа позволила Колосу догнать полтавчан и обогнать Десну, которая оступилась во Львове.
Минай все?
Что происходит на данный момент в Минае ответить сложно. После ухода с поста главного тренера Василия Кобина понять, куда движется клуб и какое будущее его ждет, невозможно. В матче против немотивированного Днепра-1 ужгородцы выглядели очень слабо. Подопечные Игора Йовичевича без особых проблем разобрались со своим оппонентом и забили три безответных мяча. Клуб из Закарпатья сейчас видится одним из главных аутсайдеров в борьбе за выживание.
Рано похоронили
А вот кто действительно сумел удивить многих, так это Львов. Многие эксперты успели заочно отправить эту команду в Первую лигу еще после первого круга. На то действительно были свои причины. Команда выглядела безвольно и действовала безыдейно. Но с приходом в начале весны на пост главного тренера Анатолия Бессмертного многое в игре львовской команды поменялось. Поменялись и результаты команды. Именно они позволили Львову взобраться достаточно высоко в турнирной таблице и спокойно выдохнуть. Ведь 24 очка – это тот рубеж, который маловероятно, что смогут преодолеть Олимпик и Минай.
А Десна, к слову, была обыграна Львовом второй раз в сезоне.
Пали от своего же оружия
Олимпик в последних играх демонстрирует, что готов сражаться за свое место под солнцем. Вот и в матче против Зари подопечные Юрия Калитвинцева выглядели хорошо и не многое позволяли луганчанам у своих ворот. Правда, за это очков в турнирную таблицу не начисляют. Иронией судьбы стало то, что победный гол в этом матче в ворота Олимпика забил Захеди Шахаб, который в первой половине сезона выступал как раз за Олимпик и со скандалом покидал донецкий клуб.
Кризис продолжается
Сказать, что матч в Александрии на КСК Ника был не нужен обеим команда нельзя. Для Александрии поединок действительно с турнирной точки зрения никакого веса не имел. Подопечные Владимира Шарана потеряли все шансы на еврокубковую зону, а зона вылета им не грозит. Про Шахтер сказать того же нельзя, ведь "горняки" уже проиграли борьбу за золото чемпионата, но пока еще не выиграли свою борьбу за серебро.
Поражение Шахтера 0:2 от Александрии стало неожиданным, но абсолютно заслуженным. Теперь Заря имеет возможность сократить отставание от Шахтера до минимума.
Чемпионский результат
Футболисты киевского Динамо прекрасно понимали, что уже в матче против Ингульца имеют все шансы закрыть вопросы о чемпионстве. Динамовцы не стали откладывать решение этого вопроса в долгий ящик и уже на 14-й минуте встречи на табло был счет 2:0. Финальный свисток зафиксировал победу динамовцев со счетом 5:0. Помимо дубля от Цыганкова, гол забил Беседин и оба центральных защитника – Забарный и Попов.
Статистика по игрокам
Дубль Цыганкова позволил Виктору вплотную подобраться к Владиславу Кулачу в гонке бомбардиров. Также свои дела поправил Захеди Шахаб, на счету которого теперь 10 голевых ударов.
Турнирная таблица
И хотя до конца чемпионата остается всего три тура, еще очень много вопросов зависло в воздухе. До сих пор непонятно, кто же по итогу отправится в Первую лигу, сумеет ли Заря подвинуть Шахтер со второй строчки и кто будет представлять Украину в следующем сезоне в еврокубках?
|#
|
|26 АПРЕЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|23
|18
|4
|1
|51
|14
|37
|58
|2
|
|Шахтер
|23
|13
|6
|4
|47
|18
|29
|45
|3
|
|Заря
|22
|12
|5
|5
|39
|19
|20
|41
|4
|
|Колос
|23
|9
|10
|4
|32
|21
|11
|37
|5
|
|Ворскла
|23
|10
|7
|6
|33
|23
|10
|37
|6
|
|Десна
|23
|10
|6
|7
|34
|25
|9
|36
|7
|
|Днепр-1
|23
|8
|5
|10
|34
|34
|0
|29
|8
|
|Александрия
|23
|8
|5
|10
|31
|31
|0
|29
|9
|
|ПФК Львов
|22
|7
|3
|12
|21
|47
|-26
|24
|10
|
|Мариуполь
|23
|5
|7
|11
|22
|38
|-16
|22
|11
|
|Рух
|22
|4
|8
|10
|20
|36
|-16
|20
|12
|
|Ингулец
|23
|3
|11
|9
|20
|38
|-18
|20
|13
|
|Олимпик
|22
|5
|3
|14
|25
|40
|-15
|18
|14
|
|Минай
|23
|4
|6
|13
|15
|40
|-25
|18
Следующий тур
В предстоящем туре будет несколько интересных противостояний. Шахтер – Днепр-1 и Ворскла – Динамо по умолчанию выглядят хорошими противостояниями, но исходя из турнирной таблицы самым интересным матчем тура должен стать поединок Десны и Колоса. Также самой настоящей битвой за жизнь будет матч Олимпик – Ингулец, где донецкой команде необходимо добывать победу любой ценой.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24 ТУР
Сергей Горбаченко, Football.ua