Украина

Футболист вышел из дома и не вернулся.

Бывший футболист киевского Динамо Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковске. Об этом сообщает сайт полиции области.

Еще 20-го апреля 61-летний мужчина вышел из своего дома и не вернулся. Его матч написала заявление в полицию лишь через семь дней.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" с пометкой "Без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что помимо Динамо Думанский защищал цвета львовских Карпат, харьковского Металлиста и других клубов.

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