Футболист вышел из дома и не вернулся.
Ярослав Думанский, Спорт Ивано-Франковска
27 апреля 2021, 20:54
Бывший футболист киевского Динамо Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковске. Об этом сообщает сайт полиции области.
Еще 20-го апреля 61-летний мужчина вышел из своего дома и не вернулся. Его матч написала заявление в полицию лишь через семь дней.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" с пометкой "Без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.
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Опубликовано Поліція Івано-Франківської області Вторник, 27 апреля 2021 г.
Отметим, что помимо Динамо Думанский защищал цвета львовских Карпат, харьковского Металлиста и других клубов.
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