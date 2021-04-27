Специалист рассказал о принципиальной игре.
Александр Грицай, ФК РУХ
27 апреля 2021, 23:41
В рамках доигровки 18-го тура УПЛ состоится львовское дерби между Рухом и ПФК Львовом.
Помощник главного тренера Руха Ивана Федика Александр Грицай дал свой комментарий перед игрой.
"Да, Львов выиграли 3 матча подряд, но мы тоже в 3 матчах добыли две победы и один раз сыграли вничью и при этом не пропустили ни одного гола.
Это нас радует так, как хорошо играем в обороне. Надеемся на положительный результат в этом матче", — сказал Грицай.
Отметим, матч ПФК Львов — Рух состоится в среду, 28-го апреля. Начало игры — в 19:00 по киевскому врмени.
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