Украина

Специалист рассказал о предстоящей игре.

В рамках доигровки 18-го тура УПЛ состоится львовское дерби между Рухом и ПФК Львовом.

Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный поделился своими мыслями перед данным противостоянием.

"Неважно — дерби или нет. Мы очень уважаем Рух. Это такая же календарная встреча, как и все остальные. Сейчас важная игра с Рухом, затем будет важная игра против Мариуполя.

Мы спокойно готовимся к очередной игре. Рух очень уважаем. Мы соседи, и считаю, что должны дружить", — Сказал Бессмертный.

Отметим, матч ПФК Львов — Рух состоится в среду, 28-го апреля. Начало игры — в 19:00 по киевскому врмени.

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