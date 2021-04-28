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Football.ua представляет анонс матча 10-го тура УПЛ между Олимпиком и Зарей.

Олимпику и Заре предстоит встретиться второй раз за неделю и выяснить, кто заберет три очка в этом матче.

Олимпик – Заря

Среда, 28 апреля, 17:00. Стадион имени Гагарина, Чернигов. Николай Балакин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Заря и Олимпик в минувшие выходные уже встречались между собой. Сейчас им предстоит вновь сыграть друг против друга. В прошлом противостоянии Заря имела серьезное превосходство. Команда Виктора Скрипника контролировала ход игры, единственное с чем у луганчан были проблемы, так это с созданием голевых моментов. Несмотря на тотальное преимущество, считанные разы Заре удавалось угрожать воротам Кичака.

Матч обещает быть очень интересным. Для обеих команд поединок имеет огромное значение. Заре необходимо побеждать для того, чтобы обезопасить свое третье место и попробовать навязать борьбу Шахтеру за второе, а Олимпику эта победа нужна, чтобы оставить Минай на дне турнирной таблицы в гордом одиночестве.

Наверняка и в предстоящем матче Заря будет владеть игровым и территориальным преимуществом. Олимпику же необходимо придумать, как осуществлять быстрые выходы из обороны в атаку и распорядиться своими немногочисленными моментами в атаке.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 15 (2 победы Олимпика, 5 ничьих, 8 побед Зари), забитые голы 11:30

На поле Олимпика: 7 (1 победа Олимпика, 4 ничьих, 2 победы Зари), забитые голы 7:13

Самый результативный матч: победа Зари 5:1 (2015), 3:3 (2017)

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua