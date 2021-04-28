Украина

Поединок богат на спорные судейские решения.

Луганская Заря в Чернигове играет против Олимпика в рамках доигровки 10-го тура УПЛ.

На 32-й минуте арбитр Николай Балакин удалил вратаря Николу Василя.

Столкновение боснийского кипера с форвардом Ибрагимом Каргбо выглядит ужасно, но был ли там фол? Как считаете вы?