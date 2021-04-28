Украина 28 апреля 2021, 17:55 Вратаря Зари Василя удалили в матче против Олимпика Поединок богат на спорные судейские решения. Никола Василь, ФК Заря 28 апреля 2021, 17:55 Луганская Заря в Чернигове играет против Олимпика в рамках доигровки 10-го тура УПЛ. На 32-й минуте арбитр Николай Балакин удалил вратаря Николу Василя. Столкновение боснийского кипера с форвардом Ибрагимом Каргбо выглядит ужасно, но был ли там фол? Как считаете вы? Люди Никола Василь Команды Заря Олимпик Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте