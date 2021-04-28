Украина

Уругваец хотел бы продолжить карьеру в МЛС.

Вингер киевского Динамо Карлос де Пена рассказал, что мог перейти в клуб МЛС Даллас.

"Я бы хотел проверить свои силы в МЛС. У меня были разговоры с представителями Далласа, они видели меня в составе команды, но я не хотел уходить.

Динамо не отпустило меня, так как рассчитывала, что я смогу им помочь. Сейчас у меня еще пол года по контракту с Динамо.

Когда откроется трансферное окно, получу предложения и буду думать над ними", — цитирует де Пену Salimo.

Напомним, де Пена выступает за киевский клуб с апреля 2019 года. В текущем сезоне на его счету 31 матч за "бело-синих", в которых он забил 7 голов и отдал 5 голевых пасов.

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