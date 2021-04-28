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Олимпик - Заря, getty images
28 апреля 2021, 22:45
В рамках матча 10-го тура УПЛ луганская Заря в гостях уступила донецкому Олимпику (2:1).
За дончан голами отметились Бабенко и Тейшейра. За "черно-белых" единственный мяч провел Аллахьяр.
Олимпик — Заря 2:1
Голы: Бабенко, 53, Тейшейра, 71 - Сайядманеш, 90+2
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Таллес, Нкенг, Тейшейра — Каргбо (Чогадзе, 36).
Заря: Василь — Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Цвек (Назарина, 56) — Хомченовский (Кабаев, 56), Кочергин (Юрченко, 81) — Лунев (Шевченко, 35) — Громов, Шахаб (Сайядманеш, 81).
Предупреждения: Каргбо, Таллес, Бабенко, Векляк, Кичак — Хомченовский, Кочергин, Руфати.
На 32-й минуте был удален Никола Василь (Заря) (грубое нарушение).