Украина

Завершился матч чемпионата Украины.

В рамках 18-го тура УПЛ Львов в перенесенном домашнем матче сыграл вничью с Рухом (1:1).

В первом тайме хозяева встречи контролировали игру и создали несколько опасных моментов. Один из таких привел к забитому голу. Экс-игрок Руха Эрнест с острого угла сильно пробил в дальний угол и прошил ворота Бандуры.

Во второй половине игры Рух стал играть более интенсивно и на 52-й минуте заработал пенальти. К мячу подошел Кондраков и уверенно переиграл Ильющенкова — 1:1. После взятия ворот игра преимущественно проходила в центре поля и завершилась ничьей.

Львов — Рух 1:1

Голы: Эрнест, 33 — Кондраков, 53

Львов: Ильющенков — Эрнест (Семенив, 81), Бусько, Миуби, Довгий — Грисьо, Чирьяк (Брикнер, 81), Романчук, Алваро (Крушинский, 62) — Ренан Абнер (Ныч, 67), Ременяк (Лобай, 67).

Рух: Бандура — Стаменкович, Белый, Гагун, Мартынюк — Карасюк (Федорчук, 46), Мысык, Кухарук, Климчук (Рунич, 76) — Притула (Кондраков, 46), Борячук.

Предупреждения: Миуби, Ньярко, Алваро.

Удаление: Миуби.