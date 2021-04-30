Украина

Наставник Мариуполя прокомментировал процесс подготовки его команды к заключительным матчам сезона.

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь вновь попытается вернуть футбол в родной город, сыграв при этом один из ключевых матчей в рамках борьбы за выживание против ПФК Львов.

В случае очередной неудачи закарпатского Миная, победителю данной игры должно хватить очков для закрепления за собой статуса участника следующего розыгрыша национального первенства.

За несколько дней до начала поединка главный тренер Мариуполя Остап Маркевич в интервью телеканалу Футбол прокомментировал процесс подготовки его команды к ответственному противостоянию.

"Всегда эти игры за выживание очень насыщенные и нервные. Будет сложная игра. Мы будем играть в свой футбол и это наше основное кредо, мы от него не отступаем. Только так можно сохранить свое лицо. Очень хорошо, что все в строю и все готовы к бою", — резюмировал украинский специалист.

Стоит напомнить, Мариуполь на данный момент отстает от набравших неплохой ход "золотых львов" на три очка.

Встреча между приазовцами и львовянам состоится 2 мая, начало в 17:00 по киевскому времени.