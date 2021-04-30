Украина

Представители Динамо получили награды по итогам текущего месяца.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила результаты голосования среди болельщиков за лучших футболиста и тренера чемпионата страны по итогам апреля 2021 года.

В опросе приняли участие 1500 респондентов, большинство из которых определили центрального защитника киевского Динамо Илью Забарного в качестве лучшего игрока УПЛ текущего месяца.

Юный центрбек "бело-синих" набрал 253 голоса и незначительно опередил Владлена Юрченко из луганской Зари, за которого проголосовали 242 болельщика.

Что касается лучшего тренера апреля, то в данной номинации с огромным перевесом в количестве голосов победил наставник Динамо Мирча Луческу, команда которого обеспечила себе в этом месяце досрочное чемпионство.

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