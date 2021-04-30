Украина

Для "бело-синих" этот трофей стал восьмым в истории.

Динамо Киев U-21 оформило досрочное чемпионство молодежного первенства Украины, которое стало для команды восьмым в истории.

Благодаря победе над Ворсклой со счетом 4:2 "бело-синие" стали недосягаемым для ближайшего преследователя в лице одногодок из донецкого Шахтера, которые за два тура до завершения турнира имеет отставание от киевлян в семь пунктов.

В 24-х матчах молодежного первенства Украины игроки Динамо U-21 набрали 63 очка, одержав 20 побед, 3 ничьи и потерпев лишь одно поражение.

Стоит отметить, что восемь чемпионских титулов молодежной команды Динамо является рекордным показателем в истории данного турнира.

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