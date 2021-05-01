Украина

Приазовцы готовятся во второй раз провести испытания родной арены, после реконструкции газона.

Газон на стадионе В.С. Бойко в день игры против Миная, фото ФК Мариуполь

Газон на стадионе В.С. Бойко в день игры против Миная, фото ФК Мариуполь

Сага о реконструкции газона на домашнем стадионе Мариуполя стала одной из главных особенностей текущего сезона украинской Премьер-лиги. Приазовцы намеренно проводили поединки первого круга на полях своих соперников, дабы уже на обновленной траве завершить тяжелый футбольный год.

Однако, погодные условия распорядились иначе, а домашний матч 19-го тура против закарпатского Миная, в котором коллектив Остапа Маркевича впервые выходил на реконструированное покрытие, ознаменовался настоящим провалом — не до конца взошедшая трава просто не справилась с нагрузкой.

И тем не менее, перед матчем 24-го тура национального первенства против ПФК Львов, наблюдается заметный энтузиазм у организаторов противостояния на стадионе им. В. С. Бойко. В частности, главный агроном приазовцев Олег Бибиков в интервью телеканалу Футбол заявил о высоком, но все еще не максимальном, уровне готовности газона.

"Каждый день поле набирает свои качества. Через день мы проводим обработку поля различными удобрениями: жидкими, гранулированными, для корневой системы.

Каждый день до футбола у нас идет покос — на миллиметр и два миллиметра мы будем понижать этот покос для уплотнения травы и для более устойчивого поля.

Ближайшие три игры нам покажут, на сколько процентов готово поле. Пока оно готово на 90%. Еще немного времени ему нужно", — подытожил специалист.

Напомним, что матч Мариуполь — ПФК Львов состоится 2 мая, начало в 17:00 по киевскому времени.