Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и ковалевский Колос.

Двадцать четвертый тур украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Чернигове, где местная Десна будет принимать ковалевский Колос. Результат данной игры будет определяющим для обеих команд в концовке сезона.

Александр Рябоконь, после поражения от ПФК Львов (0:1), вернул в стартовый состав своей команды всех доступных на данный момент ключевых исполнителей, насытив при этом центр защиты за счет выхода Виталия Ермакова.

Руслан Костышин, в свою очередь, на фоне успешной игры против полтавской Ворсклы (3:0), сделал всего одну замену — Владимир Лысенко вернулся на острие атаки Колоса.

Десна: Паст — Конопля, Имереков, Тамм, Ермаков, Сухоцкий — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Безбородько.

Запасные: Литовка, Полегенько, Арвеладзе, Картушов, Чепурненко, Гитченко, Мостовой, Дегтярев, Волков.



Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов, Милько — Антюх, Костышин, Чурко — Лысенко.