Украина

Десна в меньшинстве спаслась от поражения Колосу

Второй тайм поединка увенчало удаление у команды Александра Рябоконя и сразу три забитых мяча.

Десна — Колос, фото УПЛ

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Десна — Колос 2:2

Голы: Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (авт.) — Петров, 30, Чурко, 52



Десна: Паст — Конопля, Имереков (Гитченко, 46), Тамм, Ермаков, Сухоцкий (Мостовой, 74) — Калитвинцев, Огиря, Домбровский (Картушов, 46), Гуцуляк — Безбородько.



Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов (Задоя, 70), Милько — Антюх, Костышин (Смирный, 63), Чурко — Лысенко.



Предупреждения: Конопля, Огиря — Богданов, Петров, Черноморец, Чурко, Кучерук



На 66-й минуте был удален Владислав Огиря (Десна) (второе предупреждение).