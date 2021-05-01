Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и днепровский Днепр-1.

Двадцать четвертый тур украинской Премьер-лиги будет продолжатся поединком на НСК Олимпийский между донецким Шахтером и днепровским Днепром-1.

Луиш Каштру, после неудачи в игре против Александрии (0:2), сделал изменения в левой половине обороны своей команды, где с первых минут сыграют Хочолава и Матвиенко, а также отправил в опорную зону в паре к Степаненко Майкона. Под нападающим место займет Алан Патрик.

Игор Йовичевич, на фоне противостояния против закарпатского Миная (3:0), не стал проводить ротацию в стартовом составе Днепра-1.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Соломон — Дентиньо

Запасные: Пятов, Корниенко, Витао, Маркос Антонио, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов, Ди Франко — Булеца, Когут, Чуже — Довбик.