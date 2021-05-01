Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и Динамо Киев.

Первая остановка чемпионского турне киевского Динамо произойдет в Полтаве, где "бело-синие" будут противостоять местной Ворскле в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Юрий Максимов, по сравнению с игрой против ковалевского Колоса (0:3), решил сделать всего одно изменение — в центре поля Скляра заменил Луизао.

Со стороны Мирчи Луческу, после победы над петровским Ингульцом (5:0), наблюдаем выход с первых минут в центре обороны Александра Сироты, а травмированного Цыганкова на правом фланге полузащиты заменит Караваев. На противоположном крыле атаки киевлян расположится Родригес.

Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Наджееб, Луизао, Пуцлин, Кане — Тилль, Степанюк — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев — Караваев, Шапаренко, Буяльский, Родригес — Беседин.