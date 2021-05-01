Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и Динамо Киев.
Александр Сирота, фото ФК Динамо Киев
01 мая 2021, 19:03
Первая остановка чемпионского турне киевского Динамо произойдет в Полтаве, где "бело-синие" будут противостоять местной Ворскле в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.
Юрий Максимов, по сравнению с игрой против ковалевского Колоса (0:3), решил сделать всего одно изменение — в центре поля Скляра заменил Луизао.
Со стороны Мирчи Луческу, после победы над петровским Ингульцом (5:0), наблюдаем выход с первых минут в центре обороны Александра Сироты, а травмированного Цыганкова на правом фланге полузащиты заменит Караваев. На противоположном крыле атаки киевлян расположится Родригес.
Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Наджееб, Луизао, Пуцлин, Кане — Тилль, Степанюк — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Челядин, Ребенок, Крупский, Нестеренко, Кравчук.
Запасные: Бойко, Попов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Тымчик, Клейтон, Супряга.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев — Караваев, Шапаренко, Буяльский, Родригес — Беседин.
Матч Ворскла — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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