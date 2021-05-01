Украина

Хет-трик Виталия Буяльского стал прекрасной основой для уверенной победы будущего чемпиона.

Уже успевшая позабыться традиция завершать сезон в статусе сильнейшей команды страны теперь будет сопровождать киевского Динамо в ближайших турах. Однако, Мирча Луческу сразу дал понять своим подопечным, что не намерен позволять им подводить черту под успешным футбольным годом во вседозволенности. Да и матчи, подобные гостевому противостоянию против полтавской Ворсклы в рамках 24-го тура национального первенства не должны давать "бело-синим" и малейшего намека на расслабленность.

Хозяева поля продолжали вести активную борьбу за места в еврокубках на следующий сезон, поэтому должны были любыми способами цепляться за драгоценные очки. Особенно, с учетом ничейного результата в противостоянии черниговской Десны и ковалевского Колоса ранее этим днем. К сожалению, для команды Юрия Максимова, борьбу новоиспеченному чемпиону в первом тайме она навязать так и не смогла.

Игра началась с пешей прогулки Альюна в левом фланге своей штрафной, пока параллельным курсом до конца доигрывал эпизод с прострелом от лицевой Караваев. Буяльский ударом в касание на ближней штанге вколотил мяч в сетку. Практически сразу Динамо могло удваивать преимущество, но Жерсон непостижимым образом завершил подачу Шапаренко с правого фланга ударом головой мимо дальней штанги. Люксембуржца практически сразу взялся исправлять Буяльский, благо Альюн продлил свой аттракцион невиданной щедрости еще на один гол соперников. Защитник промахнулся ногой мимо мяча во время заброса в зону у него за спиной, а Караваев оформил вторую голевую.

Киевляне могли продолжить и в подобном результативном темпе, однако соперники смели найти в себе силу на разительный выпад, который завершился падением Степанюка на входе в правый фланг чужой штрафной от малейшего касания с ногой Забарного. Длительный просмотр VAR подтвердил изначальное решения арбитра о назначении пенальти, а Владислав Кулач точным ударом в верхний угол еще немного отоврался от Виктора Цыганкова в гонке бомбардиров.

Ворскла могла бы и пойти за большим количеством забитых мячей, но было видно, что команда дорожит скудным запасом сил в условии кадровых проблем, поэтому пошла по пути наименьшего риска. Соперники быстро за это наказали. Ризнык не смог качественно выбить прострел с левого фланга от Миколенко, после чего Буяльский с добивания сделал счет для команды вновь достаточно приятным, а также обеспечил себя первым в карьере хет-триком. Да еще и 1900-й гол Динамо в чемпионатах Украины забил. Просто нарасхват!

Что же касается судьбы матча после этого успеха полузащитника команды Луческу, то с ней все было решено досрочно. Гости превосходили своих соперников по всем компонентам, поэтому весь второй тайм только и делали, что упражнялись в создании новых голевых ситуаций. В итоге, Динамо сумело извлечь из отчетного поединка третий ассист для Александра Караваева, который на 65-й минут прострелом с правого фланга штрафной нашел в центре Жерсона. А также, уже под конец матча, пара редко играющих бразильцев Клейтон – Сидклей организовала в левом фланге штрафной гол для последнего из вышеназванных. Команде Максимова от самого начала матча стоило смотреть уже в сторону следующей игры.

В следующем туре киевское Динамо сыграет на НСК Олимпийский против Мариуполя, а полтавская Ворскла будет на своем поле принимать черниговскую Десну.Ворскла —1:5Кулач, 24 (пен.) — Буяльский, 6, 15, 32, Родригес, 65, Сидклей, 84Ризнык — Чеснаков (Сапай, 46), Яворский, Альюн (Челядин, 46) — Луизао, Тилль, Пуцлин, Наджееб (Ребенок, 46) — Кане (Кравчук, 68) — Кулач, Степанюк.Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 78) — Шепелев (Гармаш, 46) — Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 67), Родригес (Клейтон, 82) — Беседин (Супряга, 46).Предупреждения: Сапай, Тилль, Кравчук — Кендзера.