Украина

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура УПЛ между Рухом и Александрией.

Львовяне в последних матчах исправно набирали очки. Ровно с той же задачей команда Ивана Федыка выйдет на поле и в игре против Александрии.

Рух – Александрия

Воскресенье, 2 мая, 14:00. Арена Львов, Львов. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В субботний игровой день свои задачи решали команды, которые борются за еврокубковые места. В воскресенье будет битва между командами, которые изо всех сил пытаются избежать вылета из УПЛ. Это неприменимо к Александрии. Команда Владимира Шарана уже потеряла всякую турнирную мотивацию, чего не скажешь про Рух. Подопечные Ивана Федыка по-прежнему еще могут оказаться на последней строчке, хотя их трехочковое преимущество над Минаем дает им возможность дышать свободнее.

Александрия в этом матче будет преследовать свои цели. У многих игроков летом заканчивается контракт, а потому необходимо доказать свою профпригодность на футбольном поле. Также неизвестным остается будущее тренерского штаба Александрии. Довольно давно ходят слухи, что многолетний главный тренер александрийцев Владимир Шаран совсем скоро может покинуть команду. Потому Александрии есть за что бороться и ради чего добывать победы. Подтверждением тому стал предыдущий тур, где Александрия одолела Шахтер со счетом 2:0.

Не сможет Рух в этом матче рассчитывать на Даниила Кондракова, который пропустит встречу по причине дисквалификации.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 1, ничья 0:0

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua