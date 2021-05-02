Завершился матч чемпионата Испании.
Вальядолид - Бетис, getty images
02 мая 2021, 17:00
В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Вальядолид дома сыграл вничью с Бетисом (1:1).
В начале второго тайма вперед вышел Бетис благодаря забитому мячу от Айтора Руибаля на 49-й минуте.
На 68-й минуте противостояния Вальядолид отыгрался. Гол забил Шон Вайссман. Этот мяч стал последним в игре.
Вальядолид — Реал Бетис 1:1
Голы: Вайссман, 68 - Айтор, 49
Вальядолид: Роберто, Перес (Янко, 54), Оласа, Эль-Ямик, Хоакин Фернандес (Жота, 54), Орельяна (Маркос Андре, 71), Мичел (Сан-Эметерио, 54), Плано, Меса, Санчес (Оливас, 54), Вейсман.
Бетис: Браво, Миранда, Эмерсон, Руис, Манди, Родригес, Каналес, Фекир, Гуардадо (Хоакин, 71), Руибаль (Тельо, 79), Иглесиас (Морон, 84).
Предупреждения: Руис, Гуардадо, Санчес, Янко, Манди, Фекир, Эмерсон.