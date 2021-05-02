Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Олимпик и петровский Ингулец.

Двадцать четвертый тур украинской Премьер-лиги будет завершать противостояние в Чернигове между донецким Олимпиком и петровским Ингульцом.

После победы над Зарей (2:1), Юрий Калитвинцев провел незначительную ротацию в стартовом составе своей команды, переместив на острие атаки Нкенга, а на позиции под нападающим сыграет Таллес.

От Сергея Лавриненко, на фоне 1:5 от киевского Динамо, мы можем наблюдать выход Кучеренко и Балана в правой половине обороны, а также появление Шишки в паре опорников, наряду с Коробенко. Атаку Ингульца возглавит Ситчинава, а по флангам полузащиты расположатся Васин и Янаков.

Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Чогадзе, Таллес, Тейшейра — Нкенг.

Запасные: Бетим, Векляк, Альваренга, Романовский, Завийский, Снурницын, Экра, Бенито, Могиль.



Ингулец: Крынский — Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб — Шишка, Коробенко — Васин, Запорожец, Янаков — Ситчинава.