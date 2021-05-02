Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Олимпик и петровский Ингулец.
Ника Ситчинава, фото Ингулец Петрово
02 мая 2021, 19:07
Двадцать четвертый тур украинской Премьер-лиги будет завершать противостояние в Чернигове между донецким Олимпиком и петровским Ингульцом.
После победы над Зарей (2:1), Юрий Калитвинцев провел незначительную ротацию в стартовом составе своей команды, переместив на острие атаки Нкенга, а на позиции под нападающим сыграет Таллес.
От Сергея Лавриненко, на фоне 1:5 от киевского Динамо, мы можем наблюдать выход Кучеренко и Балана в правой половине обороны, а также появление Шишки в паре опорников, наряду с Коробенко. Атаку Ингульца возглавит Ситчинава, а по флангам полузащиты расположатся Васин и Янаков.
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Чогадзе, Таллес, Тейшейра — Нкенг.
Запасные: Бетим, Векляк, Альваренга, Романовский, Завийский, Снурницын, Экра, Бенито, Могиль.
Запасные: Малыш, Шевцов, Козак, Бартулович, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Асмелаш, Квасный.
Ингулец: Крынский — Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб — Шишка, Коробенко — Васин, Запорожец, Янаков — Ситчинава.
Матч Олимпик — Ингулец начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.