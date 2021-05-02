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Заря - Минай, УПЛ
02 мая 2021, 19:45
В рамках 24-го тура УПЛ луганская Заря с минимальным счетом переиграла Минай (1:0).
Победу команде Виктора Скрипника принес точный удар Владислава Кочергина в конце игры.
Вашему вниманию видео гола и обзор игры:
Заря — Минай 1:0
Гол: Кочергин, 81
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев (Иванисеня, 78) — Сайядманеш (Шахаб, 83), Гладкий.
Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Малепе — Петрусенко, Ткачук — Пиняшко (Бойко, 57), Хахлев (Кныш, 79), Багайоко — Ахмедзаде (Огбонная, 46).
Предупреждения: Гладкий, Фаворов, Назарина, Сайядманеш — Пиняшко, Петрусенко, Ткачук, Кныш.