В рамках 24-го тура УПЛ луганская Заря с минимальным счетом переиграла Минай (1:0).

Победу команде Виктора Скрипника принес точный удар Владислава Кочергина в конце игры.

Вашему вниманию видео гола и обзор игры:

Заря — Минай 1:0
Гол: Кочергин, 81

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев (Иванисеня, 78) — Сайядманеш (Шахаб, 83), Гладкий.

Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Малепе — Петрусенко, Ткачук — Пиняшко (Бойко, 57), Хахлев (Кныш, 79), Багайоко — Ахмедзаде (Огбонная, 46).

Предупреждения: Гладкий, Фаворов, Назарина, Сайядманеш — Пиняшко, Петрусенко, Ткачук, Кныш.