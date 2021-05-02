Украина
02 мая 2021, 18:54
Заря сумела дожать Минай и максимально приблизилась к "бронзовым" медалям
Подопечных Виктора Скрипника спас от потери очков результативный удар Владислава Кочергина.
Заря — Минай, фото ФК Заря Луганск
02 мая 2021, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Минай 1:0
Гол: Кочергин, 81
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев (Иванисеня, 78) — Сайядманеш (Шахаб, 83), Гладкий.
Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Малепе — Петрусенко, Ткачук — Пиняшко (Бойко, 57), Хахлев (Кныш, 79), Багайоко — Ахмедзаде (Огбонная, 46).
Предупреждения: Гладкий, Фаворов, Назарина, Сайядманеш — Пиняшко, Петрусенко, Ткачук, Кныш.