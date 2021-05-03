Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Мариуполь в рамках поединка 24-го тура чемпионата Украины принимал на своем поле Львов и уступил со счетом 1:2.

Подопечные Остапа Маркевича открыли счет в матче на исходе получаса игры, но затем дважды пропустили.

Обзор матча:

Мариуполь — Львов 1:2

Голы: Топалов, 31 — Семенов, 33, Махмутович, 90+1

Мариуполь: Кудрик — Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев — Танковский (Чех, 55), Мишнев - Горбунов (Очеретько, 46), Топалов, Бондаренко (Меличенко, 73) — Кулаков.

Львов: Ильющенков — Ременяк, Бусько (Рафаэл Сабино, 89), Махмутович, Романчук — Грисьо, Чирьяк (Крушинский, 89), Довгий, Алваро (Ныч, 63), Семенив (Казлаускас, 70) — Ренан Абнер (Брикнер, 63).

Предупреждения: Быков, Очеретько, Сагуткин, Кулаков — Махмутович, Романчук