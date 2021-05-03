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Мариуполь - Львов, фото Мариуполь
03 мая 2021, 01:35
Мариуполь в рамках поединка 24-го тура чемпионата Украины принимал на своем поле Львов и уступил со счетом 1:2.
Подопечные Остапа Маркевича открыли счет в матче на исходе получаса игры, но затем дважды пропустили.
Обзор матча:
Мариуполь — Львов 1:2
Голы: Топалов, 31 — Семенов, 33, Махмутович, 90+1
Мариуполь: Кудрик — Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев — Танковский (Чех, 55), Мишнев - Горбунов (Очеретько, 46), Топалов, Бондаренко (Меличенко, 73) — Кулаков.
Львов: Ильющенков — Ременяк, Бусько (Рафаэл Сабино, 89), Махмутович, Романчук — Грисьо, Чирьяк (Крушинский, 89), Довгий, Алваро (Ныч, 63), Семенив (Казлаускас, 70) — Ренан Абнер (Брикнер, 63).
Предупреждения: Быков, Очеретько, Сагуткин, Кулаков — Махмутович, Романчук