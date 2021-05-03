Украина

Хавбек Динамо оформил хет-трик в ворота Ворсклы.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский стал лучшим футболистом 24-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

28-летний украинец заслужил данную награду благодаря трем голам, которые он забил в ворота полтавской Ворсклы и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 5:1.

Отметим, что в голосовании абсолютно все эксперты отдали свои голоса за Виталия Буяльского.

Посмотреть видео голов в исполнении украинского полузащитника вы можете в обзоре поединка Ворскла — Динамо на Football.ua.