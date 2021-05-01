В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в гостях разгромило полтавскую Ворсклу (5:1).

Уже на шестой минуте Буяльский распечатал ворота полтавчан, после чего через девять минут украинский хавбек "бело-синих" оформил дубль. Затем в середине первого тайма Кулач реализовал довольно сомнительный пенальти и сократил отставание в счете. Еще через восемь минут Буяльский оформил хет-трик, который стал для него первым в карьере.

В середине второго тайма Родригес увеличил преимущество команды Мирчи Луческу, а затем Сидклей установил окончательную точку в матче на 84-й минуте.

Видео голов и обзор матча:

Видео на YouTube:
Ворскла — Динамо Киев 1:5
Голы: Кулач, 24 (пен.) — Буяльский, 6, 15, 32, Родригес, 65, Сидклей, 84

Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Сапай, 46), Яворский, Альюн (Челядин, 46) — Луизао, Тилль, Пуцлин, Наджееб (Ребенок, 46) — Кане (Кравчук, 68) — Кулач, Степанюк.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 78) — Шепелев (Гармаш, 46) — Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 67), Родригес (Клейтон, 82) — Беседин (Супряга, 46).

Предупреждения: Сапай, Тилль, Кравчук — Кендзера.