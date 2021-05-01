Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в гостях разгромило полтавскую Ворсклу (5:1).

Уже на шестой минуте Буяльский распечатал ворота полтавчан, после чего через девять минут украинский хавбек "бело-синих" оформил дубль. Затем в середине первого тайма Кулач реализовал довольно сомнительный пенальти и сократил отставание в счете. Еще через восемь минут Буяльский оформил хет-трик, который стал для него первым в карьере.

В середине второго тайма Родригес увеличил преимущество команды Мирчи Луческу, а затем Сидклей установил окончательную точку в матче на 84-й минуте.

Видео голов и обзор матча:

Видео на YouTube:

Ворскла — Динамо Киев 1:5