Украина

Football.ua подводит итоги 24-го тура УПЛ.

Субботний игровой день был открыт центральным матчем всего тура – Колос с Десной сыграли вничью 2:2. Далее синхронно набрали очки Динамо и Шахтер. "Горняки" со счетом 2:1 одолели Днепр-1, а динамовцы крупно обыграли Ворсклу 5:1.

Воскресный игровой день начался матче Рух – Александрия. Львовяне добыли победу 2:1 и похоже, что остаются в УПЛ. Заря добыла минимальную победу в матче против Миная 1:0. Львов на выезде взял три очка в матче против Мариуполя 2:1, а в заключительном матче тура в битве аутсайдеров крупную победу одержал Ингулец над Олимпиком 3:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24 ТУР

Десна спасается вдесятером

Центральный матч тура был сыгран в Чернигове на стадионе имени Гагарина. Десна и Колос – соседи в турнирной таблице. Победа одной из сторон в этом поединке могла позволить кому-то стать фаворитом в борьбе за еврокубковые места.

Колос начал живее. Имел большое количество моментов у ворот Десны. Дважды подопечным Костышина удалось забить, несколько хороших возможностей для взятия ворот команда из Ковалевки упустила. Во втором тайме Десна активизировалась и сумела отыграться. Отмечаем, что второй гол в концовке встречи черниговцы забили, играя в меньшинстве.

Этот результат сыграл на руку Заре, которая сумела отдалиться и обезопасить свою бронзу. Противостояние Колоса, Десны и Ворсклы продолжается.

Ошибки Батагова

Днепр-1 начал матч очень бодро. Команда Игора Йовичевича старалась играть смело и контролировать мяч. Собственные ошибки стали первопричиной поражения. 19-летний Арсений Батагов под прессингом игроков Шахтера допустил две серьезные ошибки, которые сделали счет максимально комфортным для Шахтера и свел на нет уверенность Днепра-1.

Отмечаем, что при счете 1:0 был довольно спорный момент, когда арбитр имел все основания ставит пенальти в ворота Анатолия Трубина. Давид Хочолава при попытке выбить мяч у Лукаса Тейлора наступил на ногу бразильцу.

Денис Шурман фола не увидел. А возможности пересмотреть видеоповтор у него не было, поскольку система VAR в этом матче не использовалась – в определяющем матче за серебро. Зато параллельно в матче Ворскла — Динамо VAR был. Любопытно расставлены приоритеты.

Днепр-1 хоть и подсел психологически, но не покидал своих попыток спасти этот матч. Отмечаем, что и Шахтер имел еще возможности для взятия ворот. По итогу команда из Днепра только в концовке сумел сократить свое отставание от донецкого клуба. Но и тут отметим, что при наличии системы VAR гол мог бы быть отменен по причине офсайда. Без современных технологий по стоп-кадру очень тяжело сказать однозначно, находился ли Хобленко в офсайде.

Чемпионское настроение

Многие ожидали, что Динамо к своему матчу против Ворсклы может отнестись не особо серьезно, особенно после празднований киевлян. на деле оказалось, что золотые медали наоборот придали динамовцам уверенности и раскрепощенности. Если в матче Днепра-1 со знаком минус мы отмечали Батагова, то в Полтаве отметился Алиюн. Защитник Ворсклы привез два гола в свои ворота, что морально сказалось на хозяевах поля, а Динамо стало только агрессивнее.

Видеоповторы в этом матче как раз были, но и они не помогли Виктору Копиевскому увидеть, что пенальти в ворота Динамо не было.

Отмечаем первый хет-трик в карьере Виталия Буяльского и три голевые передачи от Александра Караваева.

Рух спасается от вылета

Против немотивированной Александрии Рух показал свое желание решить вопрос о сохранении прописки в УПЛ. Подопечные Владимира Шарана забили достаточно быстро и почувствовали, что игра дается. Отдаем должное Ивану Федыку, который еще в первом тайме поменял двух центральных полузащитников. После этого игра львовского клуба поменялась.

Во втором тайме Руху удалось забить два гола, а автором первого стал Остап Притула, вышедший на замену в первом тайме.

Заря решает бронзовый вопрос

Матч между Минаем и Зарей был важен для двух команд. Как не старался Минай, но ничего у главных аутсайдеров кроме "биться, бороться" не получалось. Единственный гол Владислава Кочергина на 81-й минуте матча определил победителя противостояния.

Этот результат практически гарантировал Заре третье место в чемпионате. Команда Скрипника может его потерять только в случае, если Колос выиграет свои два оставшихся матча с крупными счетами, а Заря тоже крупно оба матча проиграет. Маловероятно.

Львов устремляется к середине турнирной таблицы

Сумасшедший рывок демонстрирует команда Анатолия Бессмертного на финишной прямой чемпионата. На сей раз Львов оказался сильнее Мариуполя. Матч получился очень эмоциональным и непростым для арбитра.

Мариуполь первым вышел вперед. Топалов хорошо сместился в центр и пробил в дальний угол ворот. Очень быстро Львов сравнял счет.

Во втором тайме было много спорных эпизодов и с большинством главный арбитр Ярослав Козык справился. Справился в двух эпизодах с возможными пенальти в ворота Львова. Но есть вопросы к справедливости второго гола львовян. Перед голевым ударом Махмутовича мяч действительно попал в руку футболисту Львова и Козык имел все основания не засчитывать этот гол.

Но тут надо упомянуть и момент на 5-й минуте встрече, где рефери обязан был оставлять Мариуполь в меньшинстве за подкат Кулакова. Игрок Мариуполя шел в опасный стык и мог нанести травму Довгому. А Козык даже желтой карточки не продемонстрировал игроку Мариуполя.

Ингулец добывает важную победу в матче с главным конкурентом за выживание

Матч, который должен был стать битвой двух коллективов за жизнь, стал выносом команды Юрия Калитвинцева "в одну калитку". Олимпик начал неплохо, создал несколько неплохих моментов, но очень быстро успокоился. Ингулец легко вскрывал оборону донецкой команды. Забил три безответных гола и свою задачу по сохранению элитной прописки на 90% выполнил.

Олимпик и Минай между собой будут решать, кто окажется главным неудачником по итогам сезона. Донецкий клуб выглядит явным фаворитом в этой борьбе.

Статистика по игрокам

Владислав Кулач забил с пенальти в ворота Георгия Бущана и увеличил свой отрыв от Виктора Цыганкова. Среди ассистентов на первом месте Алан Патрик. У него 9 голевых передач.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Обладатель серебра и бронзы уже практически определены. Команду на вылет тоже уже достаточно легко прогнозировать, а вот, кто в итоге займет 4-е и 5-е еврокубковые места – вопрос открытый. Пожалуй, это и есть главная интрига на оставшиеся два тура.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 24 19 4 1 56 15 41 61 2 Шахтер 24 14 6 4 49 19 30 48 3 Заря 24 13 5 6 41 21 20 44 4 Колос 24 9 11 4 34 23 11 38 5 Десна 24 10 7 7 36 27 9 37 6 Ворскла 24 10 7 7 34 28 6 37 7 Днепр-1 24 8 5 11 35 36 -1 29 8 Александрия 24 8 5 11 32 33 -1 29 9 ПФК Львов 24 8 4 12 24 49 -25 28 10 Рух 24 5 9 10 23 38 -15 24 11 Ингулец 24 4 11 9 23 38 -15 23 12 Мариуполь 24 5 7 12 23 40 -17 22 13 Олимпик 24 6 3 15 27 44 -17 21 14 Минай 24 4 6 14 15 41 -26 18

Следующий тур

Центральным матчем тура однозначно стоит считать противостояние Ворсклы и Десны. Также необходимо следить за матчем Александрии и Колоса. Если же команде из Ковалевки удастся добыть победу, а в матче Ворскла — Десна не будет ничейного результата, то имена участников еврокубков мы будем знать уже до последнего тура.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 25 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua