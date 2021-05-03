Украина

Football.ua представляет символическую сборную 24-го тура УПЛ.

Позади очередной тур украинской Премьер-лиги. Самое время подвести итоги и выделить лучших в прошедшем туре.

Итоги 24-го тура УПЛ

На сей раз в символической сборной следующее представительство: 3 игрока Ингульца, 2 игрока Динамо и по 1 футболисту Колоса, Руха, Львова, Зари, Днепра-1 и Шахтера.

Владимир Крынский, Ингулец (вратарь)

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Голкипер Ингульца Владимир Крынский в матче против своего бывшего клуба имел особую мотивацию и на старте поединка несколько раз спас свою команду от пропущенного гола. Пока его партнеры отгружали голы в ворота Кичака Крынский хладнокровно справлялся со своей работой и не дал возможности игрокам Олимпика уверовать в возможное возвращение в игру.

Лукас Тейлор, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Бразилец был очень активен в этот день. Он нейтрализовал все атакующие потуги Манора Соломона и практически безошибочно действовал в оборонительных действиях. Помимо этого, поддерживал атаки своей команды. Оформил на свой счет голевую передачу и вполне мог рассчитывать на пенальти в единоборстве с Хочолавой.

Кирилл Петров, Колос (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Центральный защитник Колоса действовал уже на привычно хорошем для себя уровне. Стал автором первого забитого гола, подключившись на стандарт. В пропущенных мячах Колоса вины Петрова нет, а потому вполне заслуженное попадание в символическую сборную.

Энес Махмутович, Львов (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Действовал как настоящий лидер своей команды, хорошо руководил действиями своих партнеров по команде. И хотя Мариуполь забил свой гол как раз из зоны центральных защитников, Махмутович сумел реабилитироваться, забив победный гол на 89-й минуте матча.

Жуниор Реис, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Бразильский игрок Зари был активен на своем фланге и постоянно помогал своей команде в атаке. На 54-й минуте матча создал идеальный голевой момент для Владислава Кочергина. Хавбек Зари обязан был забивать в том моменте, но плохо подготовил удар и пробил на трибуны.

Остап Притула, Рух (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Молодой хавбек Руха Остап Притула появился на поле на 33-й минуте, заменив Андрея Кухарука. С выходом Притулы на поле львовяне стали гораздо увереннее чувствовать себя в центре поля. Это им помогло забить два гола во втором тайме. Автором первого стал именно Притула.

Виталий Буяльский, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Хавбек Динамо был великолепен в этот вечер в Полтаве. Постоянно держал в стрессе защитников Ворсклы, ломал построения полтавской команды своими постоянными перемещениями. Поспевал замыкать передачи партнеров. Впервые в карьере оформил хет-трик.

Александр Караваев, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Александр Караваев также продемонстрировал великолепную игру, как и Буяльский. И если Виталий превосходно проявил себя в роли наконечника, то Караваев как раз был главным подносчиком снарядов, оформив на свой счет три голевые передачи.

Денис Янаков, Ингулец (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Фланговый полузащитник Ингульца продемонстрировал необходимую активность на фланге. Хорошо развивал атаки, не боялся брать игру на себя и идти в обыгрыши. Отлично откликнулся на передачу от Сичинавы, вбежал из глубины вторым темпом и нанес прицельный удар под перекладину.

Ника Сичинава, Ингулец (нападающий)

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Форвард Ингульца Ника Сичинава – это один из тех игроков от кого напрямую зависит качество игры всей команды. Грузинский нападающий в который раз сумел проявить себя с лучшей стороны. Сначала записал голевую передачу на свой счет, а после и сам забил. Непросто будет Ингульцу убедить своего 26-летнего форварда остаться в команде после столь убедительного сезона.

Дентиньо, Шахтер (нападающий)

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Этого бразильского футболиста Шахтера все списали уже очень давно, но он своими появлениями на футбольном поле демонстрирует в этом сезоне, что он еще может пригодится донецкой команде. В ситуации, когда серьезную травму получил Жуниор Мораес, Дентиньо вышел на футбольное поле и сыграл на острие превосходно. Забил первый и создал второй гол для своей команды, воспользовавшись ошибкой Батагова.

Сергей Горбаченко, Football.ua