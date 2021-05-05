Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и Мариуполь.

Предпоследний тур текущего сезона украинской Премьер-лиги будет начинать противостояние на НСК Олимпийский между киевским Динамо и Мариуполем.

Мирча Луческу, после успешной игры его команды в Полтаве против Ворсклы (5:1), провел ротацию на позиции голкипера, где с первых минут сыграет Денис Бойко, а также выпустил на правый фланг обороны Александра Тымчика, над которым расположится вернувшийся в основу Виктор Цыганков. В опорную зону Динамо в этом матче отправится Сергей Сидорчук, а место на левом фланге полузащиты займет Карлос Де Пена.

От Остапа Маркевича, после поражения ПФК Львов (1:2), наблюдаем привычную ротацию на позиции голкипера, а также появление в центре обороны Марка Мампасси, при том, что на левый фланг защиты выйдет Петр Стасюк.

Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.

Запасные: Бущан, Леднев, Гармаш, Караваев, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга, Кендзера.



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Мампасси, Чоботенко, Стасюк — Горбунов, Мишнев, Танковский, Топалов — Бондаренко — Кулаков.