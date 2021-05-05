Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и Мариуполь.
Сергей Сидорчук, фото ФК Динамо Киев
05 мая 2021, 13:21
Предпоследний тур текущего сезона украинской Премьер-лиги будет начинать противостояние на НСК Олимпийский между киевским Динамо и Мариуполем.
Мирча Луческу, после успешной игры его команды в Полтаве против Ворсклы (5:1), провел ротацию на позиции голкипера, где с первых минут сыграет Денис Бойко, а также выпустил на правый фланг обороны Александра Тымчика, над которым расположится вернувшийся в основу Виктор Цыганков. В опорную зону Динамо в этом матче отправится Сергей Сидорчук, а место на левом фланге полузащиты займет Карлос Де Пена.
От Остапа Маркевича, после поражения ПФК Львов (1:2), наблюдаем привычную ротацию на позиции голкипера, а также появление в центре обороны Марка Мампасси, при том, что на левый фланг защиты выйдет Петр Стасюк.
Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Запасные: Бущан, Леднев, Гармаш, Караваев, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга, Кендзера.
Запасные: Кудрик, Драмбаев, Муравский, Сагуткин, Меличенко, Чех, Петерман, Кащук, Сикан.
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Мампасси, Чоботенко, Стасюк — Горбунов, Мишнев, Танковский, Топалов — Бондаренко — Кулаков.
Матч Динамо Киев — Мариуполь начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.