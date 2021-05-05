Украина

Подопечным Остапа Маркевича для выживания вполне может хватить и этого результата.

По большому счету, одной из немногих команд, которой в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги уже точно ничего не имело смысла доказывать в плане собственных результатов, было киевское Динамо. Именно поэтому номинально домашний матч столичного коллектива на стадионе им. В.С. Бойко против Мариуполя в рамках 25-го тура национального первенства проводился в обособленном порядке в ранний временной слот первого полноценного рабочего дня мая 2021 года.

Подопечные Мирчи Луческу уже все всем доказали ранее, когда досрочно подержали в руках чемпионский кубок, после чего уже даже успели провести первый матч в рамках турне на поле полтавской Ворсклы, разгромив команду Юрия Максимова (5:1). Однако, соперникам "бело-синих", команде Остапа Маркевича, еще было что доказывать в рамках текущего сезона.

Впрочем, Мариуполь, даже несмотря на череду осечек в формально домашних поединках, имел все шансы даже не вступать в борьбу за выживание, если бы закарпатский Минай свой матч против донецкого Шахтера проводил на день ранее. А так, приазовцам просто предлагалось набрать хотя бы одно очко на главной арене страны, благодаря чему избежать всех возможных условностей.

Начало поединка удивило быстрым голевым моментом для номинальных гостей: Бондаренко из центра штрафной пробивал в правый угол, но Бойко сумел парировать достаточно тяжелый мяч. Затем, киевляне малыми усилиями сумели выровнять ситуацию на поле, однако не получили решающего преимущества, и не сумели потревожить голкипера соперников до очередного опасного выпада соперников. И вновь, мы говорили о великолепном спасении от Дениса Бойко, которому удалось справиться с подкрученным ударом с правого фланга штрафной от Топалова.

Свои первые голевые моменты "бело-синие" получили лишь на экваторе первой половины, когда Миколенко откликнулся на прострел Тымчика с правого фланга, но лишь чудом не попал под дальнюю штангу. К слову, куда более удивительным образом выглядело спасение своих ворот авторства Танковского, который подкатом у линии ворот оставил не у дел Де Пену, стремившегося завершить очередной пас с правого фланга. Кто-то мог сказать, что в этом эпизоде можно было ставить пенальти, но VAR на этом матче не было.

Скупой на голевые моменты первый тайм поединка во второй половине так и не раскрылся. Не спасло ситуацию даже удаление Карлоса Де Пены, который на ровном месте решил исключить себя из последнего поединка УПЛ, получив вторую желтую за подкат на чужой половине. Намеревался ли Мариуполь хоть как-то реализовать численное превосходство? Возможно, в головах у футболистов и существовал какой-то план, но его реализации мы так и не увидели. Вместо этого — много фолов, минимум голевых моментов и, как следствие, неизменный результат вплоть до самого финального свистка.

В последнем туре УПЛ сезона-2020/21 киевское Динамо сыграет в гостях у ковалевского Колоса, а Мариуполь будет принимать черниговскую Десну.Динамо Киев — Мариуполь 0:0Бойко — Тымчик (Кендзера, 64), Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков (Караваев, 64), Шапаренко (Леднев, 87), Буяльский (Гармаш, 74), Де Пена — Беседин (Родригес, 75).Гальчук — Кирюханцев, Мампасси, Чоботенко, Стасюк — Танковский (Петерман, 68) — Горбунов (Кащук, 62), Меличенко (Чех, 46), Мишнев, Топалов (Драмбаев, 82) — Бондаренко.Предупреждения: Де Пена, Буяльский — Горбунов, Танковский, Топалов, Мишнев, Чех, Мампасси