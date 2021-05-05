Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и луганская Заря.

Розыгрыш 25-го тура украинской Премьер-лиги продолжится поединком между днепровским Днепром-1 и луганской Зарей.

Игор Йовичевич, после поражения от донецкого Шахтера (1:2), представил схему в пять защитников для своей команды, а третьим центральным игроком обороны станет Владимир Адамюк. При этом, Пихаленок и Игнатенко, пропускавшие прошлую игру, вновь вернутся в центр полузащиты.

От Виктора Скрипника, после победы над закарпатским Минаем (1:0), наблюдаем знакомый выход Дмитрия Иванисени в центре обороны, при этом Дмитрий Хомченовский был отправлен на правый фланг полузащиты, а Кабаев разместился с Громовым в атакующей паре.

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Сваток, Адамюк, Дубинчак — Булеца, Пихаленок, Игнатенко, Чуже — Довбик.

Запасные: Сарнавский, Махарадзе, Сафронов, Цуриков, Хобленко, Гонсалвес, Билл, Ярмолюк, Ди Франко.



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Хомченовский — Кочергин — Громов, Кабаев.