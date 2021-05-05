Украина

Свой 98-й день рождения луганский клуб отметил наиболее приятным способом.

Луганская Заря заходила в предпоследний тур текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги с достаточно выгодной позиции в плане борьбы за "бронзовые" награды, однако с совершенно невыгодной, если "мужики" желали зацепиться за "серебро". Шесть очко дистанции от ковалевского Колоса означали достаточно простые варианты развития событий – любой набранный балл в гостевой игре против днепровского Днепра-1 поднимал бы коллектив Виктора Скрипника на пьедестал во втором сезоне кряду.

Однако, подопечные Игора Йовичевича нынче явно не являются подарком ни для одной из команд нашей страны. Днепряне сумели совершить выдающийся рывок под руководством хорватского специалиста, но так и не решились на финальный штурм зоны еврокубков. Впрочем, задача-минимум командой была выполнена, что вполне можно было считать неплохим промежуточным исходом тяжелого периода. Вопрос заключался лишь в том, насколько хватит амбиций команды для преодоления накопившейся усталости в череде тяжелых матчей в конце сезона.

Противостояние команд в первом тайме получилось достаточно интересным. Коллективы Йовичевича и Скрипника выбрали высокий темп работы в атаке и прессинге на чужой половине, поэтому мяч уж слишком часто менял своего обладателя. Надеяться на моменты при борьбе двух равных команд — дело не благодарное. По сути, мы могли говорить только про удачную игру Мацапуры на линии после того, как заблокированный удар Пихаленка из-за пределов штрафной начал заваливаться ему за шиворот. Также, был еще один эпизод взаимодействия этой парочки, но и на 12-й минуте голкипер справился с ударом соперника с парового фланга атаки.

Не было повода говорить о том, что какой-либо команде чего-то не хватает в завершающей стадии, так как мяч непосредственно внутрь штрафной заходил достаточно резко. Стоило лишь уточнить, что и безголевой ничейный результат устраивал обе команды, поэтому у них не было весомого повода нагнетать обстановку и после перерыва.

Но как же раскрылся коллектив Скрипника уже на первых минутах второго тайма, после чего нам совершенно не было поводов говорить моментах днепрян вплоть до конца поединка! Один только сочный выстрел Иванисени с дальней дистанции на 48-й минуте чего только стоил! Днепр-1 заметно прижался к своим воротам под натиском соперников, но пропускал опасные передачи за спину защитникам раз за разом. Не помогало обороняться хозяевам поля и удаление Игнатенко на 69 минуте, которое было получено на ровном месте, после применения VAR относительно фола полузащитника против Жуниньо.

После этого эпизода, "мужики" применили дополнительные усилия, и достаточно просто вышли на пенальти на исходе 78-й минуты, когда Тейлор атаковал с фолом Назарину в правом фланге своей штрафной. Юрченко исполнил удар в правый угол, Юрчук не угадал, после чего луганчане спокойно довели празднование своего 98-го дня рождения. С Зари уже точно не снимут награды, но какими они будут — зависит от игры Шахтера против Миная на следующий день.

В последнем туре днепровский Днепр-1 сыграет домашний поединок против львовского Руха, а луганская Заря будет принимать Александрию.Днепр-1 —0:1Юрченко, 79 (пен.)Юрчук — Тейлор, Адамюк (Цуриков, 84), Дуглас, Сваток, Дубинчак — Булеца (Билл, 83), Пихаленок, Игнатенко, Ди Франко — Довбик.Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня (Цвек, 83), Жуниньо — Назарина — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов (Сайядманеш, 75).Предупреждения: Дубинчак, Дубинчак, Ди Франко — Иванисеня, Вернидуб, Сайядманеш