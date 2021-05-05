Украина

Теперь судьба шестого места в руках у Десны.

В Полтаве состоялась битва между претендентами на место в еврокубковой зоне — Ворскла принимала Десну. Перед матчем у обеих команд было по 37 очков, но черниговцы занимали шестое еврокубковое место благодаря преимуществу над полтавчанами в очных встречах.

Поединок в Полтаве начался достаточно мощно в исполнении обоих коллективов, но моментов, как и первого гола, пришлось подождать ближе к середине первого тайма. Отличная комбинация прошла в штрафной Десны, благодаря которой Ворскла вышла вперед. Якубу забросил на Степанюка, тот отдал зрячий пас в район 11-метровой отметки, куда вбежал Тилль и мощным ударом в ближний угол сделал счет 1:0.

Черниговцы сумели ответить только в начале второго тайма. На помощь пришел стандарт. Калитвинцев навесил со штрафного в гущу игроков, где самым проворным оказался капитан команды Гитченко, пробив головой точно в угол владений Ризныка — 1:1.

Ни одна из команд не думала останавливаться. До конца поединка игра пошла на встречных курсах, что, безусловно, не так часто бывает в нашем футболе. Ворскле даже удалось забить, но Монзуль после консультации с ВАР-ассистентом взятие ворот отменила. Был ли офсайд у Скляра во время скидки от Степанюка — предмет скандальных дискуссий как минимум до конца нынешнего чемпионата.

На 86-й минуте Якубу оставил Ворсклу вдесятером, однако Десна не воспользовалась таким подарком, хотя была к этому очень близка. Финальный счет поединка — 1:1.

Положение команд в таблице не поменялось: Десна на пятой позиции, Ворскла — на шестой. У обеих команд по 38 очков. В последнем туре Десна сыграет с Мариуполем, а Ворскла будет противостоять Минаю.

Ворскла — Десна 1:1

Голы: Тилль,18 – Гитченко, 54.

Ворскла: Ризнык, Яворский, Чеснаков Владимир, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач.

Десна: Паст, Тамм, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гитченко, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Дегтярёв (Безбородько, 46)

Предупреждения: Якубу (62), Сапай (90) – Конопля (39), Тамм (69), Гуцуляк (93).

Удален: Якубу (86, вторая желтая карточка)