Украина

Игроки посчитали, что арбитр принял неправильное решение.

В рамках 25-го тура УПЛ луганская Заря обыграла Днепр-1 и гарантировала себе медали по итогам сезона.

Интересный эпизод произошел на 39-й минуте. Форвард "черно-белых" Владислав Кабаев заблокировал Франсиско Ди Франко и арбитр указал на штрафной удар.

Футболисты Зари были недовольны решением Дмитрия Кривушкина, а днепряне, в свою очередь их поддержали и отдали мяч киперу Мацапуре по принципу Fair Play.

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