Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай сойдется в противостоянии с донецким Шахтером на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Минай — Шахтер

Четверг, 6 мая, 19:00. НСК Олимпийский, Киев. Арбитр — Владимир Новохатний (Киев). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Предстоящий поединок уже с экс-чемпионом Украины станет для футболистов Миная решающим в текущем сезоне. Потеря очков для закарпатского клуба, который является главным претендентом на понижение в классе, может стать фатальным исходом и прямой путевкой в Первую лигу. Подопечные Николая Цымбала располагаются на последней строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего 18 очков, поэтому права на ошибку у них нет.

Нельзя сказать, что смена главного тренера по ходу сезона принесла Миная большую пользу, как, например, произошло в стане ПФК Львов. Единственным существенным плюсом с приходом Цымбала на пост наставника вместо Василия Кобина стала сенсационная победа над черниговской Десной в 22-м туре УПЛ со счетом 3:1. В последних же трех матчах со Львовом, Днепром-1 и Зарей закарпатский клуб потерпел три поражения.

Нет никаких сомнений, что донецкий Шахтер является безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния. Впрочем, нет так же сомнений в том, что нынешняя кампания стала для "горняков" самой провальной за последние пять лет. Коллектив Луиша Каштру неожиданно вылетел из Кубка Украины от перволигового Агробизнеса, не добился каких-то успехов в Лиге Европы, а также уступил киевскому Динамо борьбу за чемпионство.

Помимо вышеупомянутых "успехов", Шахтер не может похвастаться и игровой формой. В последних трех поединках у "горняков" два поражения (от Динамо со счетом 0:1 и от Александрии со счетом 0:2), однако есть и одна победа в последнем туре над Днепром-1 (2:1). Чтобы не позволить луганской Заре зацепиться за "серебро", игрокам донецкого клуба необходимо решать все вопросы касательно второго места уже в матче с Минаем.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Луиша Каштру. Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,04, тогда как потенциальный успех Миная оценивается показателем 27,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 12,50.

Интересные факты

- Это будет только вторая встреча в истории между Минаем и Шахтером. Первый матч завершился в пользу "горняков" со счетом 5:1;

- Автор единственного гола Миная в ворота Шахтера - Анатолий Нуриев;

- Денис Кожанов и Антон Каниболоцкий, выступающие за Минай, являются экс-игроками Шахтера.

Ориентировочные составы